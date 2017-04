El mundo está loco, loco, loco...

Todo indica que lo de Panamá no tiene remedio. La Asamblea seguirá haciendo lo de siempre, viendo cómo succionan fondos de los impuestos que todos pagamos, para buscar una reelección que nada tiene que ver con las funciones que le asigna la Constitución. Lo de hacer leyes y fiscalizar, no lo consideran una forma de conseguir el apoyo de sus votantes. Si no regalan algo, nadie más votará por ellos. Por muy triste que suene, cuando recuerdo aquel dicho de: “los pueblos tienen el gobierno que se merecen”, me dan ganas de esconder la cabeza en la tierra y no salir más. Pero luego, recuerdo que me encanta decirle a estos forajidos que nos están robando y –como a la rana René– se me pasa...

Pero en todo el mundo ocurren cosas que no auguran nada positivo. De allí que recordara aquella comedia de la década de 1970 que le prestó el título a la columna de hoy. Posiblemente estas crisis simultáneas siempre han ocurrido, pero con la facilidad de acceso a la información, las sufrimos más. No importa dónde pongamos el dedo en el mapamundi, hay algún problema andando.

Europa, el continente modelo de armonía y organización multilateral, está enredada en la proliferación de los nacionalismos radicales aislacionistas, que parecen inauditos en el mundo globalizado en que vivimos. Mientras los ingleses hacen piruetas para tratar que el capricho irracional del brexit no ocasione un cisma –que Escocia parece dispuesta a liderar–, los franceses tratan de frenar el respaldo político a Marine Le Pen con un discurso basado en la oposición a la inmigración y al aislamiento político y económico en contra de lo propuesto por la Unión Europea. Afortunadamente, la escalada ultraderechista que se cierne sobre Europa occidental, fue frenada por los holandeses que rechazaron las locuras de Geert Wilders en las elecciones de hace un mes.

Medio Oriente sigue estrellándose contra una pared de concreto. Israel y Palestina, simplemente, no dan pasos concretos para buscar acuerdos. Unos siguen tirando misiles y los otros siguen abriendo asentamientos. Ambos convencidos de que tienen la razón, porque hace miles de años Dios les dio aquellas tierras, y porque Inglaterra le prometió el mismo pedazo de desierto a ambos en el siglo XX. Lo que es un hecho es que nadie parece que podrá hacerlos cambiar de opinión.

Siria se desangra en una guerra sin cuartel donde ya nadie sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Mientras los pobres refugiados, vagan por el mundo sin encontrar destino, siendo tratados como parias de nuestra especie, mientras se alimenta un odio que, probablemente, genere más y más yihadistas.

Y si miramos a Estados Unidos... El supuesto “ejemplo de democracia moderna”, está gobernada por un orate anaranjado, rodeado de neófitos iguales a él. En apenas 60 días en el poder, ha generado más incertidumbre que un bebé con una granada. Desde el arrebato de gobernar en base a decretos ejecutivos, hasta sus desplantes y exabruptos con líderes internacionales, no ha habido día que Donald Trump no sea noticia de primera plana, alborotando el país cada vez que tuitea. Porque se ha creído que gobernar la nación más poderosa del mundo (al menos en lo militar), es un juego de chiquillos malcriados. Cuando se le antoja se inventa una conspiración y la tira a cuatro vientos, sin reparo alguno. El mejor ejemplo es todo lo que se ha ido montando alrededor de la sospechosa relación de su campaña con el Gobierno ruso. Algo a lo que trataron de restarle importancia, calificándolo de “invento mediático”, se ha ido complicando, poco a poco, y ya el Senado está llamando a declarar a personas muy importantes del “Trump team”. Consejeros, miembros del Gabinete y hasta familiares del presidente han sido mencionados en la investigación. Lo más reciente, es que acusan a Obama de haberles “pinchado” las comunicaciones durante la campaña, pues es la única manera de que se hubieran dado cuenta de sus relaciones con los rusos. Una excusa no solo barata, sino peligrosa. Para los que no lo recuerdan o no habían nacido entonces, busquen en internet la secuencia de hechos que llevaron a la renuncia de Richard Nixon por el caso Watergate. Aquello también comenzó como un supuesto “tema sin importancia, que los medios exageraron”.

Pero lo que más puede afectar a Trump y su pandilla es que sus promesas de campaña más simbólicas, se han estrellado de frente con una cosa con la que él no contaba: Un sistema que llaman democracia. Su prohibición para que los musulmanes entren en Estados Unidos, fue suspendida dos veces por jueces federales, y su propuesta para la eliminación del Obamacare, no obtuvo el apoyo ni dentro de su propio partido para que llegara siquiera a una votación. Una derrota sorpresiva. No descartemos que es posible que su proyecto del “muro más bonito” corra la misma suerte.

Y, para terminar, aquí cerquita en Venezuela, el oligofrénico que tienen por presidente, ante la encrucijada en que se encuentra, disolvió la Asamblea, con un mamotreto que se inventó el Tribunal Supremo (aunque después revirtieron la medida). La tensión aumenta, pero la crisis que vive el que fuera el país más rico de Latinoamérica no parece resolverse. Mientras, los timoratos países americanos, entre ellos Panamá, se limitan a pedir un diálogo que hace mucho fue eliminado como opción, ante el cinismo del Gobierno bolivariano.

La oposición venezolana da la impresión de sentirse frustrada por la falta de apoyo internacional. Esta recuerda mucho lo que vivimos los panameños al final de la década de 1980. La diferencia es que en la oposición a los militares en Panamá, estábamos todos de acuerdo.

Todo esto, sin olvidar que el orate de Corea del Norte sigue tirando cohetes y amenazando con cargarlos con armas nucleares. ¿Ven por qué recordé el título de aquella comedia de los 70?