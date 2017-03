La necesidad de una ética compartida

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación, cualquier evento mundial queda inmediatamente visibilizado. Somos testigos, muchas veces indiferentes y otras impotentes, de situaciones que ocurren en el mundo y ponen de relieve enormes desigualdades e injusticias, así como de las tenues luces de grupos e individuos aislados, que luchan por cambiar un mundo afligido por los profundos defectos estructurales.

Ese mismo mundo interconectado que debería funcionar como un vecindario, sigue inconsciente de que el bienestar de un país o región afecta el bienestar de la totalidad de la humanidad. Si un grupo piensa solo en su bien, sin considerar el de la colectividad, o si explota las riquezas naturales de su país, sin considerar el impacto que genera sobre los enormes ecosistemas que operan en el planeta, podrá seguir generando riquezas, pero el precio lo pagan otros, que usualmente son los menos privilegiados.

Hace un tiempo escuché una expresión judía que me encantó: Tikkun olam, que puede traducirse como una aspiración a comportarse y actuar constructivamente, y ser de beneficio para otros. El concepto tiene la connotación de la responsabilidad no solo por el bien espiritual y material propio, sino por el de la sociedad en general, y así contribuir al perfeccionamiento del mundo. Si los seres humanos tuviéramos una visión más amplia, nos daríamos cuenta de que este concepto junto con muchos otros, al igual que las reglas de oro de las diferentes religiones, son una guía moral para la humanidad, pero se han ido olvidando, en esa búsqueda desenfrenada por el bienestar material. Eso no tiene por qué ser así.

Por mucho que durante su historia el hombre haya tenido una tendencia al egoísmo, eso podría compararse a que demuestra ser un niño que, por su inmadurez, es incapaz de compartir, pero que gradualmente debe pasar a otras etapas de su vida. Tal es nuestro caso, como raza humana abocada a la interconectividad que da la tecnología y los medios de comunicación, pero perpleja ante la perspectiva de construir un mundo unido, propio de las exigencias de la madurez colectiva.

Lo que el mundo necesita es una ética compartida, un marco que resulte efectivo y aceptado por la generalidad de los habitantes del planeta, que permita que todos tengan derecho a la prosperidad, seguridad, salud, empleo y a otros componentes del bienestar. Hace casi 200 años, Bahá’u’lláh, el fundador de la fe Bahá’í, escribió: “El bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables, a menos que su unidad sea firmemente establecida”. ¿Qué nos une hoy? Los medios de comunicación y la tecnología del transporte son elementos fundamentales en ese proceso. Se irán sumando otros, gracias a fuerzas históricas que operan en el devenir humano. Y, en palabras memorables de Bahá’u’lláh: “Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar a toda la tierra”.