De la negación a la negociación

Según los psiquiatras, cuando hay una pérdida personal se pasa por distintas etapas, antes de asimilarla y seguir adelante, y no siempre en el mismo orden: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Solo cuando se ha superado el duelo debidamente se está en capacidad de seguir adelante.

Pareciera que Panamá se ha estancado entre algunas de las etapas mencionadas, por la situación causada por los escándalos de un bufete de abogados, y los problemas de otros grupos empresariales. Y no se ha entrado a analizar debidamente qué está sucediendo.

Una etapa de negación, yuxtapuesta con otra de ira nacional contra todo y todos; la aceptación a medias de algunas presiones recibidas, y una sensación de pérdida muy cercana o similar a la depresión, parecieran convivir en el ánimo nacional. La búsqueda de culpables nos lleva a mirarnos con sospecha unos a otros.

Algunos se defienden argumentando que todo está bien hecho, y otros, desesperados, piensan que nos debemos zafar de lo que nos está causando los problemas: Nuestro modelo económico, el ordenamiento jurídico, inclusive, las autoridades constituidas que, por momentos, pareciera que tampoco han percibido las fuerzas cósmicas que se mueven y que agitan a nuestro pequeño país.

Entonces, comprender la raíz del problema es una condición necesaria e indispensable para poder acometer las tareas que nos permitirán, como país, posicionarnos nuevamente en otra posición ganadora.

¿Por qué estamos en el vértice de un aparente linchamiento moral y jurídico mundial? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué podemos o debemos hacer para superar estas etapas?

La globalización ha generado cambios y tensiones mundiales. Un proceso de integración económica produce ganadores y perdedores. Los dueños del capital y del conocimiento obtienen grandes ganancias por operar con menores costos y mayores mercados. Los países receptores, con mucha mano de obra y pocos capitales, principalmente en Asia, logran cambios dramáticos y rescatan de la pobreza a millones de seres humanos. Y otros, como los latinoamericanos, crecen pero menos espectacularmente.

La acumulación de riqueza en manos de pocos y de empresas multinacionales, y la pérdida de recaudación de los Estados nacionales, de los que provienen los capitales, han creado una tirantez entre ellos. Argumentan los Estados nacionales perdedores que el ahorro nacional, aprovechando las ventajas impositivas, se movió a otras jurisdicciones que, indebidamente, según su apreciación, ofrecen incentivos fiscales para competir entre ellos y para atraer esa inversión extranjera. No reconocen que parte de la situación se puede originar en que sus políticas de altas tasas impositivas incentiven a los estratos de mayor renta a eludir e incluso evadir el cumplimiento de sus propias leyes.

Panamá no ha causado los problemas que afectan al mundo. Panamá siempre fue un país globalizado. Antes que el resto, aguijoneado por los imperativos derivados de nuestra condición de tránsito.

En este escenario, en el que Panamá ya tenía un modelo de libertad económica y de movimiento de capitales previo a la globalización, lo que hacíamos tradicionalmente fue aprovechado por empresas, personas y gobernantes, aparentemente corruptos, para desviar sus dineros.

Han usado nuestro sistema, para movilizar sus capitales, en detrimento de las normas de sus países, mismos que no están en Panamá, sino en otras jurisdicciones. Las partes en conflicto deberán entender que un sistema en el que las mayorías no tienen acceso decente a la vida moderna, y prima una desigualdad creciente, no es sostenible. Que la historia nos enseña que ya hemos transitado ese camino, que nos llevó a conflictos mundiales.

Confiamos en que las partes aceptarán que habrá que buscar un denominador común, en el que los impuestos se paguen para ser invertidos, juiciosamente. Preparémonos para esa etapa, mejorando nuestros sistemas jurídicos, financieros y de servicios. Evitemos la impunidad y las descalificaciones, y exploremos otros motores de crecimiento para dinamizar nuestra economía. Estemos listos, así, para participar en la fase de negociación y para mantener al país avanzando.