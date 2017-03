La noche de los cuchillos largos

Escribir algunas veces es fácil; te sientas en tu máquina, te abres la yugular y escribes. No es problema. El problema fundamental con la política es diferente: nadie se toma el tiempo de sentarse a sangrar o a pensar; los políticos quieren una gratificación instantánea. Un regalo de poder, de dinero, fama, o un cambio hacia una mediocridad más significativa. Una vulgaridad que les producirá un vacío existencial. Siempre serán mediocres, pero no lo saben y, desgraciadamente para el pueblo en Panamá, tenemos una pandemia de esta clase política.

Una clase que lucha por algo que no le pertenece. Algo que nunca le perteneció: la plata del pueblo. Ayer fueron aliados en los saqueos, en robar y mentir. Hoy la historia cambió: hay guerra entre ellos. Todos en este país sabemos quiénes son los ladrones. Vemos cómo viajan, cómo viven, a qué escuelas van sus hijos, sus lujosas casas, incluyendo la de playa. Observamos sus costosos vehículos y ropa, y los escuchamos hablar. Conversan de justicia social, del pueblo primero, o del pueblo al poder. Gritan hablando del Jehová de los ejércitos, y de la obra milagrosa que harán para los necesitados. Pero jamás se acuerdan de la inexistente clase media.

Les gusta que los vean cristalinos: van a pasear a otros países con tus impuestos y los míos, y siempre, siempre, se venden como Boy Scouts. Sabemos que jamás han respondido por quedarse con los impuestos pagados por congos, como yo. Están convencidos de que robar es un ejercicio de viveza, que se lo merecen, y que tienen que recuperar con ganancias lo “invertido”. Les tengo una sorpresa: sabemos quiénes son ustedes. Hasta los más calladitos y con caras de religioso y padre de familia ejemplar. En Panamá sabemos quiénes son. Y no es agradable lo que pensamos de ellos.

Escribo esto para mi partido Cambio Democrático (CD). No para los políticos del arnulfismo o del PRD. Para ellos existirán sendas enciclopedias sobre sus actitudes recurrentes. Escribo estas líneas muy pausadamente para los dirigentes y bases de mi partido, esperando que entiendan que jamás ganaremos una nueva elección con anacrónicos comunicados y propaganda. El ayer no existe, ya todos sabemos que los dioses no están en el monte Olimpo. Ustedes los directores de CD, todos, deben renunciar. La directiva debe ser renovada.

El perdón al pueblo por los pocos o por los muchos errores cometidos tiene que ser pedido; la percepción de nuestra culpabilidad no es buena. “Perded toda esperanza”, diría Dante. “Todos ustedes perded toda esperanza de un voto”, digo yo.

Afortunadamente, CD aún puede salvarse. La dirigencia está perdida. Ello no significa que toda nuestra dirigencia actuó en contra de esta nación, y que deba ser castigada. Mi tesis es que el partido está perdido si no se renueva. El sacrificio de los dirigentes fracasados es necesario para que la mayoría sobreviva.

Con sus errores y grandezas, tanto el PRD como el arnulfismo tienen un esquema diferente; ellos tienen su base sólida. El CD es producto de los errores de ellos; es, o fue, la masa pensante de Panamá, aburrida de la maleantería de los partidos tradicionales. A este grupo jamás lo recuperaremos si no hay un cambio integral de nuestra dirigencia. Esa masa de 400 mil votantes no es leal al partido; es leal a la honestidad. Esos votos son la columna vertebral de la inteligentzia. Y si no hay un cambio radical, estamos perdidos. Prueba inequívoca fue que cuando se percibió a Varela como más honesto que Martinelli, muchos cambiaron su voto. Sin democracia interna y sin un programa visionario de gobierno que elimine la corrupción, no iremos a ningún lado. El panameñismo está perdido sin una clara definición en su prometida lucha contra este grave atraco a los más pobres. Si no hay cambio, el PRD será el lógico vencedor en 2019. Solo hay dos escenarios posibles: O el presidente Varela cambia su rumbo en su política tibia contra la corrupción y se aboca a un programa que convenza al electorado de que realmente cumplirá su promesa o las bases y los líderes de nivel medio de CD fuerzan la salida de los actuales dirigentes. ¡Ha llegado la noche de los cuchillos largos!

No pretendo atacar a ningún dirigente; intento convencerlos de que asuman conciencia de que no tienen alternativa. Ya sea que hayan sido víctimas de “persecución política” por el actual gobierno o que, efectivamente, robaron a manos llenas, ninguno tiene buena imagen ni carisma. Todos han acumulado suficientes deméritos como para renunciar con dignidad. Para ser un estadista, no solo hay que sangrar en una publicación partidista, sino hacerlo con el ejemplo del honor ganado. Nuestra dirigencia ha perdido esta potestad.

Como el ave Fénix, CD puede remontar los cielos y rescatar el honor perdido. Quizás existan las Valkirias en algún horizonte para todos aquellos que lucharon con integridad. Igual no importa. Respetuosamente, solicito a toda la dirigencia que abandone cualquier intento de seguir dirigiendo los destinos de CD, y abra espacio para que otros miembros distinguidos e intachables asuman la dirección de este partido, surgido del sueño de un mejor país. Llegó el momento de abrirse la yugular por el partido y, si existe el honor, hacerlo en nombre de Panamá.