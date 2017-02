Una nueva cruzada

Me gusta escuchar y debatir con personas que provienen de países que hoy carecen de servicios básicos, cuya moneda se encuentra devaluada, con problemas de salud, de educación, severos conflictos sociales, y gobernados por dictadores demagogos, autoritarios y corruptos. De estas conversaciones he aprendido que el descalabro de un país empieza cuando los ciudadanos que están cómodos se tornan indiferentes y no se involucran, por lo que los facinerosos se aprovechan para pescar en río revuelto.

Para que un país se lo tomen los maleantes, estos oportunistas de la política empiezan realizando ataques mediáticos y psicológicos, difamando y vociferando en contra de los grupos empresariales más serios, íntegros y exitosos, luego siguen contra los demás empresarios.

Estos mafiosos también financian y realizan manifestaciones por cualquier motivo, con el simple objetivo de ir creando caos y desesperación entre la población. Para que esto suceda, se violan las libertades y los derechos humanos, coartando la libre circulación, especialmente en sitios estratégicos del país, como la vía Interamericana, puentes y calles de acceso a los hospitales y aeropuertos.

Profieren discursos en que promueven ilusiones, espejitos de colores populistas y sueños de opio surrealistas. Hablan de la repartición de la riqueza sin producirla, con argumentos vacíos que, tristemente, los menos afortunados creen, concediéndoles su voto en elecciones populares y democráticas. Es así que estos rufianes llegan al poder utilizando el sistema democrático actual. Y una vez están en el gobierno se atreven, sin consultar, a realizar cambios descarados para enquistarse y no dejar de mandar. Ahí empieza la verdadera debacle hasta que no tengan más opción algunos –los que pueden, por lo general las mentes más brillantes– que salir a vivir fuera del país.

En Panamá, el gobierno pasado fue una mafia que cometió el latrocinio más grande en la historia de la república, denigró el buen nombre del empresario, nutrió el resentimiento social, y todavía hay algunos promoviendo la lucha de clases. El gobierno actual continúa con el populismo, aumentando subsidios innecesarios, regalando el patrimonio del Estado y faltando a promesas de campaña.

La percepción de corrupción continúa. La ciudadanía reclama justicia y certeza de castigo ante la confesión de una de las organizaciones criminales con mayor cobertura en el mundo, mientras el Órgano Judicial no avanza al ritmo de los países vecinos, demostrando sus falencias en el marco legal, lo que aumenta la frustración porque aparenta que, entre todos, tratan de cuidarse las espaldas, cual hermandad en el crimen.

Entre la corrupción, el populismo y la grave crisis ética, hoy vivimos inmersos en lo que se ha creado como la cultura del “juega vivo”. Mientras tanto, la mayoría del país, la clase media y clase media baja profesional trabajan arduamente para mantener y educar a sus familias; pagan impuestos, sufren las carencias de servicios básicos y reciben una educación pública paupérrima, lo que limita sus oportunidades, incrementando la abismal inequidad.

Parece que la sociedad, en general, no ve o cree que, al no involucrarse, los problemas se irán por arte de magia, como el avestruz que mete la cabeza en un hueco.

Si se permite que insulten y denigren a los grupos empresariales, familiares o en asociación, que han trabajado durante décadas generando miles de empleos dignos, engrandeciendo la patria con industrias, comercios, empresas de servicios, y a los emprendedores, trabajadores honestos, a los que ayudan a los demás y a los que son gente de familia, entonces vivimos en una indiferente sociedad, verdaderamente podrida.

Es muy importante que los ciudadanos despierten ante esta amenazante situación de peligro, y que las organizaciones empresariales y los clubes cívicos no se quedan callados ni indiferentes, cual sedados o dormitando. Exhorto a que una de estas organizaciones o gremios, bajo un liderazgo confiable, tome la batuta y lidere una nueva cruzada, esta vez en contra de la corrupción y a favor de la ética. Un fuerte abrazo. #TodosSomosUno.