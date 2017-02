¿Qué le obsequiarías a Varela?

En The New York Times, del 10 de febrero pasado, el periodista David Brooks escribió una columna titulada: “Un regalo para Trump”. En ella, especula sobre qué virtud, atributo o cualidad, podría otorgar a Trump, para que este se convierta en un mejor hombre y presidente.

Al principio se decidió por la prudencia. El hombre prudente –se dijo– piensa todo con mucha cautela, antes de embarcarse en acciones peligrosas. No hace declaraciones frívolas ni controversiales. Lo mide y piensa todo. Recuerde que estamos hablando de un hombre con el posible dedo sobre el botón nuclear.

Después, pensándolo mejor, Brooks cambia de opinión y se decide por la “fraternidad”. Esta implica la hermandad de todos los hombres; es la empatía que se debe sentir por el compañero humano; es lo que nos une, como especie y como habitantes de esta Tierra. Y, sobre todo, es la capacidad de poder depender de otros hombres y la confianza en su poder colectivo de decisión. Se decidió por la “fraternidad”, porque en el universo de Trump todo es oscuro y peligroso. Hasta su populismo tiene un mensaje pesimista.

Tomando este artículo de guía, me propuse hacer una encuesta, no científica, pero esta vez tomando al presidente Varela de ejemplo. El resultado no fue halagador. Alguien me dijo que le regalaría “humildad”. La humildad es el reconocimiento de la propia limitación y debilidad; es actuar sin orgullo y sin presumir de los méritos propios; es saber escuchar cuando es necesario, y reconocer cuando se comete un error; es tratar a los medios de comunicación sin prepotencia ni altanería. Como dijo Miguel de Cervantes Saavedra: “La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y sin ella no hay alguna que lo sea”. Es aceptar que uno es humano y que muchas veces erramos. En otras palabras, es todo lo que no es el “trumpismo”.

Otro me dijo que le regalaría un mejor “sentido de justicia”. Recordemos que existe el Órgano Judicial, pero la política –algunos definiéndola como el arte de lo posible– permea todos los estamentos del Estado. Sobre la justicia se pueden escribir volúmenes, pero creo que la definición que mejor le encaja es que justicia es la virtud de cumplir y respetar el derecho y dar lo justo, o hacer lo justo a un individuo. Que no sea, como decía Trasímaco, en La República de Platón: “Lo justo es lo que le conviene al más fuerte”.

Yo le otorgaría un “buen carácter”, definiendo este como el cúmulo de rasgos y virtudes que forman parte de la naturaleza del individuo. El carácter, como la humildad, puede acumular todas las virtudes. Si el carácter tiene integridad y fortaleza moral, lo llevaría a tomar decisiones correctas en su gobierno, sobre todo, ahora que el país enfrenta la peor crisis tras 27 años de gobierno democrático.