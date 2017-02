Al oído del MOP

Hay que pegar un grito al oído del Ministerio de Obras Públicas (MOP), porque el tránsito vehicular desde Sabanitas hacia las comunidades de Puerto Pilón, continuando hacia María Chiquita y Portobelo, es un caos. Es una vía que debe incentivar el turismo, pero no reúne las condiciones mínimas. Para colmo, se vive un tranque que mortifica. ¿Y qué hace el MOP?, nada. ¿Tiene algún plan que proyecte atención a este problema? La respuesta es la de siempre: No.

Cuando se habla de Colón y de los tantos problemas que la afectan, se tiende a reducir la problemática a las 16 calles y avenidas. También, es el caso de las soluciones que se proyectan, siempre o casi siempre, concentradas en el área urbana de la provincia. De esta manera, si bien es cierto que “Colón ha vivido en el olvido”, este abandono es mayor cuando se observa la poca –para no decir nula– atención que recibe el resto de las comunidades de la provincia.

Para constatar lo señalado, basta recordar el plan Juan Demóstenes Arosemena, el de los “130 millones ya”, de 1979. Este fue promovido cuando Panamá incrementaba su patrimonio en razón del proceso de reversión del tratado Torrijos–Carter. Años después, con las luchas del Movimiento de desempleados (Modesco) y los dineros entregados con la administración del presidente Endara, la historia fue la misma: Los recursos y proyectos se concentraron en las 16 calles.

Y, ¿qué decir del plan de renovación puesto en ejecución por el actual gobierno? Hasta donde se sabe, la citada renovación es para revivir el casco de la ciudad. Para dar soporte al puerto libre. Los recursos se invierten en los dos corregimientos que integran la ciudad: Barrio Norte y Barrio Sur. Los proyectos financiados con los 500 millones de dólares no toman en cuenta al resto de la provincia, es decir, 38 de los 40 corregimientos.

Es cierto que la ciudad merece y necesita mucha inversión. Más recursos, incluso, de lo que se ha designado para su renovación. Sin embargo, también es cierto que hay falta de visión, al no tomar en cuenta que el Colón de hoy no es aquel de hace dos décadas; que ha operado una profunda transformación respecto al movimiento poblacional y en lo que respecta a la ocupación de los espacios.

El crecimiento de la población, el número de unidades habitacionales, la cantidad de comercios, todo esto se ha cuadriplicado en las dos últimas décadas. Asistimos a la urbanización acelerada de las afueras, pero sin que se adecuen las obras públicas exigidas. No puede hablarse de un “nuevo Colón” solo para el área citadina. Corregimientos como Cristóbal, Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón, han evolucionado significativamente. Un sinnúmero de barriadas han aparecido y las nuevas construcciones no se detienen. Sin embargo, la red vial no responde a ese crecimiento ni al nuevo panorama de urbanización. Tampoco se observa, en la política de gobierno, preocupación y, menos acciones, que respondan a las necesidades de estas áreas poblacionales que, buscando calidad de vida, se ven frustradas por la poca o nula actuación gubernamental.