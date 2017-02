Mediante el Decreto de Gabinete No. 221, del 18 de noviembre de 1971, se estableció el desembolso del décimo tercer mes, pagadero en tres partidas proporcionales, el 15 de abril, el 15 de agosto y el 15 de diciembre de cada año.

El decreto estableció que para el cálculo del pago se tomaría, como base, un día del salario por cada 11 días o fracción de trabajo efectivo. Posteriormente, el Decreto 221 fue reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 19, de 7 de septiembre de 1963.

El pago del décimo tercer mes se ha vuelto una modalidad básica en la sociedad panameña. Sin embargo, considero que hay fallas importantes que corregir. La principal de todas son las fechas de entrega. No tiene sentido que, si los empleados y sus familias deben incurrir en gastos escolares durante febrero, la primera partida continúe pagándose el 15 de abril. En muchas compañías los trabajadores solicitan que se les adelante el pago de la primera partida. Así mismo, el Gobierno Nacional adelanta el pago a los servidores públicos. Sin embargo, hay muchas empresas que lo no adelantan por distintas razones que no es el caso tratar ahora.

Me parece que se deben reestructurar las fechas de pago. Como estas deben calcularse basadas en el trabajo efectivamente realizado, quizás podría estudiarse la posibilidad de que se hicieran seis pagos anuales, el primero de ellos en febrero. De esta forma los trabajadores y sus familias tendrían ingresos extraordinarios en varias oportunidades durante el año.

No es mi intención recomendar una fórmula o procedimiento específico para el desembolso del décimo tercer mes, pero la realidad diaria que percibo en las empresas me lleva a la conclusión de que hay que reestructurar las fechas de pago, sobre todo, con la finalidad de que la primera sea anterior al inicio de las clases.

Estoy seguro de que los empresarios, el gobierno y los sindicatos de trabajadores tendrán observaciones que hacer al contenido de este artículo. Pero lanzo la idea, en forma pública, para tratar de solucionar un problema que agobia anualmente a miles de trabajadores y a sus familias.