El país atrapado en la corrupción

El crecimiento económico de Panamá se sitúa entre los índices más altos de la región gracias a la actividad del Canal. Además, en las últimas dos décadas nos hemos convertido en un centro turístico importante, entre otros avances. Sin embargo, continuamos con fallas dignas de Macondo, debido a todos los casos de corrupción que han salido a flote y otros que involucran escándalos y fallos judiciales en la Asamblea Nacional y en la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

En los países en que la justicia funciona bien, hace tiempo ya se habría condenado a prisión a más de cuatro fugitivos y a otros que gozan de libertad condicional, no solo por lo que ha salido a relucir de Odebrecht, sino por el sobrecosto de las megaobras. Por estos casos, no hay nadie detenido ni parece que lo habrá, pues permanecen archivados.

Las promesas de acabar con la corrupción terminan solo en eso, vanas promesas, porque se siguen las directrices del pasado. Por otra parte, la idea de una nueva Constitución no parece ser del interés de los gobernantes actuales, que repiten la triste historia de sus antecesores.

Las reformas electorales que plantean los diputados, más que afianzar nuestra democracia, buscan continuar con el sistema clientelista a cambio del voto y evitar las impugnaciones para no arriesgarse a perder sus puestos.

En fin, las reformas no ayudan en nada a los votantes y solo reflejan los intereses de quienes están detrás.

No existe ningún planteamiento para limitar la reelección en diferentes cargos de elección popular, ni castigos para aquellos funcionarios electos que han sido relacionados con actos de corrupción. Esto debe quedar claro en el sistema electoral.

Nuestro país no avanza en muchos terrenos por la ideología del “juega vivo” y del egoísmo presente en un gran número de políticos, que ya mantienen privilegios, pero no están conformes y buscan aumentar sus prebendas y crear el ambiente propicio para ser eternos en el poder. Además de lo anterior, los independientes no pueden competir en igualdad de condiciones con los que están en los partidos, y las mujeres deben seguir luchando contra el control del poder por parte de los hombres.

Por otra parte, los problemas propios de la educación, la salud, el deporte, la producción agropecuaria, carreteras, viviendas, delincuencia, transporte y otros se manejan con paliativos, para continuar con lo mismo de siempre y esperar a que el próximo gobierno se encargue.

Los votantes nos encontramos atrapados, como rehenes de los políticos que quieren mantenerse en el poder, a los que no les interesa hacer cambios a largo plazo y solo se preocupan por mantener el statu quo, para seguir con sus prebendas y hacer más dependientes a los electores. Una clase política, cuyos miembros colocan sus nombres en las obras que se gestionan con fondos públicos, como si el costo se hubiese pagado con dinero de sus bolsillos.

Y aunque se mencionan irregularidades en algunos órganos del Estado, al parecer, no hay procuradores ni entidad de investigación que se entere de nada. Solo gracias a la ayuda de investigaciones periodísticas es que el país se informa de lo que ocurre, en consecuencia, se pierde la confianza en los políticos.

Es necesario que la justicia se encargue de los casos de alto perfil, no solo de aquellos que involucran al delincuente que roba carteras y gallinas, de lo contrario se mantendrá la desconfianza en la justicia y en los políticos. Por esta razón, insistimos en la importancia de reformas electorales que realmente pongan freno a las vivezas de los políticos criollos, si no condenaremos a Panamá a la ruina, tal como ocurrió con Noriega y ocurre ahora en Venezuela. Esperamos que se adopten cambios positivos para no continuar con los mismos políticos de siempre.