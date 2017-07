Una palabra de serenidad

Una amiga me hizo llegar este escrito de mi abuelo Octavio Méndez Pereira, que he querido enviarles para que sea publicado, ya que el mismo refleja la actitud de hoy en nuestros líderes políticos y gobernantes.

Espero que con su lectura algunos reflexionen y comiencen a pensar más en Panamá que en sus intereses personales.

“Quiero hablar desde lo alto de mi torre universitaria y en mi plataforma de educador, para que mi voz sea de serenidad y se oiga y eleve por encima de las pasiones, las exaltaciones o las ambiciones personales o partidarias con que hoy hierve la vida nacional.

Como nunca, es necesario ahora esta voz de serenidad, de modo que así llegue a tocar lo íntimo de los corazones panameños. Porque en lo íntimo tiene que estar la Patria sobre todas las cosas y la Patria –no es posible negarlo– sufre ahora una grave crisis en sus instituciones y en sus hombres.

Y de esta crisis es de lo que quiero hablar: cortas palabras de reflexión a mis compatriotas todos, sin distingos de credo, de posiciones o de edades, para que puesto bien alto el cerebro y más alto que el cerebro el corazón, mediten y sientan el interés supremo de la Nación, depongan los propios intereses individuales y caminen noblemente al encuentro de una solución decorosa capaz de devolver la República que nos legaron los próceres a los cauces normales de la convivencia, la legalidad y la tranquilidad.

Fue un poeta inglés quien dijo: ‘and even this shall pass away’ ,’y aun esto pasará’. Todo pasará, las exaltaciones del momento, los intereses de grupo, las ambiciones personales, pero quedará, debe quedar la Patria ilesa caminando con pie derecho por el camino de su destino ineludible”.

El autor fue el primer rector de la Universidad de Panamá. La nota es remitida por María Isabel Méndez de Alfaro.