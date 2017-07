Las palmas reales de vía Argentina

Somos conscientes de que la vegetación urbana mejora la calidad de vida en la ciudad y proporciona múltiples beneficios. Es por esto que aplaudimos la gestión del Municipio de Panamá de arborizar nuestras avenidas y calles para que formen parte de nuestros bienes públicos, y se les admire como parte del patrimonio natural y cultural de la ciudad, comprometiéndonos en respetarlos, cuidarlos y protegerlos.

Sin embargo, con la remodelación de la vía Argentina, 86 palmas reales serán eliminadas de esta importante arteria de la ciudad, palmas referentes de esta vía ¡ya 20 fueron taladas! Palmas que destacando por su indiscutible belleza y magnificencia son parte de la identidad y belleza de esta vía.

La vía Argentina es una arteria importante, diseñada con una isleta central con muchos árboles frondosos y, en las aceras en ambos lados, las palmas reales para delinear su bulevar.

Como sociedad, no debemos permitir la tala de 86 palmas que han estado por más de 60 años y bien pueden estar 60 más, y nos borren con una sierra el pasado, creando una nueva conciencia de que lo viejo no tiene valor, y así poco a poco, creando una ciudad en la que no tengamos raíces que defender. Las autoridades deben entender que en las ciudades con alma y carácter se respeta la memoria histórica de sus barrios.

Aducen una serie de consideraciones que no son convincentes para justificar la tala, mientras que en otros países hacen planes de estudio y conservación de este grupo de plantas.

Que las palmas ya tienen 60 años y están próximas a su límite de vida. Las palmas del paseo del Prado, frente al edificio de la administración del Canal, fueron sembradas para su inauguración en el año 1914 y siguen bellas y majestuosas hoy día, convirtiéndose en uno de los paseos más hermosos de la ciudad.

El municipio informa que los técnicos recomiendan sembrar en su lugar, entre otros árboles, jacarandá, flamboyán, acacia amarilla. Árboles no nativos, y con características no propias para ese espacio. Algunos muy hermosos cuando florecen; sin embargo, no son frondosos y pierden sus hojas en verano cuando más se necesita su sombra.

El jacarandá se desrama con vientos y tormentas de mediana intensidad. Si una tormenta golpea con fuertes vientos, el árbol podría ser desarraigado. Incluso el jacarandá maduro no tiene raíces profundas y estas raíces pueden levantar aceras o jardines. Son susceptibles a la contaminación, por lo que debe ser usado en calles y avenidas de bajo tránsito vehicular. Sus flores al caer crean una capa resbaladiza en las aceras, por ello deben ser limpiadas regularmente para evitar lesiones.

El flamboyán es un árbol muy hermoso, pero de hojas caducas, de un diámetro de copa muy amplio, inadecuado para el espacio que dejan los edificios; su sistema de raíces es muy fuerte y superficial, y rompe constantemente las aceras y alcantarillados. Dentro de unos años, ¿aducirían esa razón para talarlos?

Así como las calles, aceras, alcantarillados, edificios públicos y las áreas recreativas son parte de la infraestructura de una comunidad, los árboles también son patrimonio público. Ellos hacen mucho por nosotros, pero no pueden defenderse. Hagámoslo nosotros.