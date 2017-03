El panameño está dañado

De seguro el término dañado corresponde a un objeto y no a un ser humano, pero no he encontrado uno mejor para describir lo que pasa con mis connacionales. Por ejemplo, la corrupción rampante que enfrentamos cayó en terreno fértil. Es decir, prosperó en una mente que ya tenía debilidades morales y/o éticas desde hace mucho tiempo, y no con estos gobiernos recientes.

Y es que el panameño ya no tiene la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Lo que sí tiene, con seguridad, es la capacidad para adecuar sus actos malos según sus intereses personales, sin importarle siquiera su entorno familiar. Y me refiero con esto último a educar a sus hijos con el ejemplo.

Con respecto a este artículo, muchos dirán que ellos no están dañados. Yo tengo que reafirmarles que sí, dándoles dos razones. La primera es que si se nota más lo malo de los panameños, es porque los buenos no se hacen valer, y la segunda es que usted –que se dice bueno– se queda callado ante lo malo y eso, sin duda alguna, lo hace cómplice y por lo tanto un mal panameño.

Se necesita una revolución democrática, pero con mucho carácter, que cambie la cultura del istmeño.

Pongo el siguiente ejemplo para ilustrar que en Panamá la gente no le tiene respeto a la Policía Nacional. Regresaba yo del interior y, ya en el tranque, a mi lado iba un vehículo patrulla con las luces encendidas. Bajé el vidrio y les señalé a los agentes que otros vehículos me estaban rebasando por el hombro de la vía. Uno de ellos me contestó que más adelante había policías de tránsito. Después el patrulla se ubicó en el paño derecho, y a su lado se colocó otro vehículo. Uno de los agentes se bajó, supongo yo que muy disgustado, al ver que ante su presencia, y a pesar de las luces encendidas, un juega vivo osaba rebasarlo.

No entiendo por qué los policías o agentes de tránsito no sancionan a los que conducen por los hombros. La cantidad de dinero recolectada sería enorme. ¿Será que los policías también están dañados?

A los niños se les debe dar una educación en valores, que les enseñe la importancia del trabajo honrado, del sacrificio, del esfuerzo, de la solidaridad, del respeto, del civismo, del orden, del aseo, de la disciplina y de la superación personal y colectiva.

A los ya maduros, hay que enseñarles con la sanción moral y pecuniaria. Yo tendría las cárceles llenas de infractores administrativos. No permitiría gente deambulando por las calles en chancletas y camisetas. No permitiría que entraran ciudadanos a oficinas públicas en pantalones cortos y con gorra. Aunque usted no lo crea, estas cosas básicas son las que empezarían por cambiar a ese panameño chabacano.

El policía debe obligar a los ciudadanos a recoger la basura que tira frente a él, al igual que obligarlo a utilizar los puentes peatonales. Además, todo infractor administrativo debe ser llevado a la corregiduría del barrio y ser sancionado con 120 días multa. Con esto, cada alcaldía tendría los dineros suficientes para realizar las obras en el municipio.

El panameño común está tan dañado que no le importa lo que ocurre en el país. Solo sabe quejarse, pero no produce ningún cambio. Solo le importa la juerga del fin de semana, que a veces se inicia el jueves y termina el martes, y el bochornoso espectáculo que ofrecen las televisoras nacionales, para enterarse del último “wichi”.

Es más, cuando escucha a personas críticas, como yo, trata absurdamente de argumentar que la situación no es tan grave, minimizando los hechos.

¿Qué será grave para estas personas? ¿Acaso no ven las estadísticas de niñas embarazadas, de muertes por tiroteos, de peculados o de infectados con VIH o sida? ¿No ven la cantidad de gente que desperdicia su dinero en cigarrillos, licor y casinos?

Mientras redactaba este artículo oía el noticiero vespertino de una televisora nacional, de repente informaron que había una protesta frente a las instalaciones de la televisora y, para mi sorpresa, se trataba del reclamo de mujeres que exigían que una telenovela equis volviera a su horario acostumbrado. Ellas no exigían más programas educativos, culturales o científicos.

Definitivamente, en Panamá parece que el objetivo de muchos medios de comunicación es hacer que los ciudadanos sean más estúpidos cada día.