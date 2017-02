Cuando la pasión nos llama...

La pasión es un elemento fundamental en la vida. Cuando no está presente, se pierde el sentido de lo que se hace y da lo mismo hacer o no hacer. Cuando está presente, cada momento es un desafío, y no importan los inconvenientes que experimentemos. Algunos sinónimos de pasión que quiero transmitir en esta corta opinión son: emoción, ilusión, convicción, impulso y entusiasmo por algo que nos motiva. Es sentir una especie de idilio por lo que uno busca.

La pasión no es pasiva, pues apasionarse por algo significa “actuar”. Más allá del amor, la pasión es acción. No solo se trata de sentirse motivado internamente por algo, sea una persona, un líder o un propósito; lo importante es que nuestra pasión nos mueva a actuar, que nos inste a dar pasos y nos de fuerzas para el camino a seguir.

Panamá es único, un país hermoso y lleno de riquezas de toda índole, muchas todavía sin potenciar. Pero hoy vivimos momentos, nunca antes suscitados, que ameritan una profunda reflexión para actuar, con determinación y el firme propósito de emprender el cambio de rumbo, de reedificar a nuestro país o de renovación urgente, pero siguiendo a un líder, pero me pregunto: ¿Lo tenemos?

En toda la historia de nuestra vida republicana han sido muy pocos los líderes y estadistas, con convicción propia y credibilidad, que han provocado la motivación para seguirlos y apasionarse por sus ideas.

Nos vemos envueltos en propagandas políticas y discursos, altivos y arrogantes; desmanes y actitudes egocentristas, y promesas inciertas de cara a la elección de los gobernantes.

¿Cuántas necesidades crecientes vemos a diario en nuestro país? ¿Cuántas emociones e ilusiones perdidas? ¿Cuántas esperanzas desvanecidas? Sin caer en percepciones, podemos afirmar que cada día aumentan la inseguridad y el costo de la vida, a la vez que se deterioran los servicios públicos.

Todo esto se traduce en pobreza y mala calidad de vida, tanto en las ciudades como en el campo. Así vemos agricultores sin rumbo fijo; inseguridad en los trabajos; preocupación por el futuro oscuro de nuestros hijos y nietos; hogares fragmentados; pérdida de valores; pobreza educativa en hogares y escuelas, e irrespeto a la Constitución por mencionar solo algunos ejemplos.

Cada mañana, miles de panameños inician sus actividades diarias, sin saber qué destino les depara ese día. Encaran lo que, inevitablemente, les espera en las calles y piensan que lo mejor es desconectarse de la realidad.

Sabemos que en otros países la solidaridad es creíble, al contar con líderes probos, con alta moralidad y transparencia; líderes que apasionan, motivan e impulsan y marcan la pauta para seguirlos, con fuerza, optimismo y entusiasmo, encendiendo una chispa que refleja calor y pasión.

Procuremos buscar a ese líder que nos apasione, nos mueva a seguirlo y nos dé la esperanza de un mejor futuro para Panamá.