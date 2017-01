¿Qué pasó con el pueblo primero?

El lema de campaña del entonces candidato presidencial Juan Carlos Varela Rodríguez fue muy ligado al sentir popular. “El pueblo primero” valió para sembrarle esperanzas a un país ávido de continuar por el sendero del crecimiento y desarrollo, propio del siglo XXI, y en momentos en que, como nación, habíamos experimentado muchas y buenas oportunidades de vida. Recuerdo que en una entrevista, el entonces candidato se comprometió a no aumentar un solo impuesto que fuera en perjuicio de la economía nacional, pues aún los panameños no digeríamos el incremento en el Itbms propuesto por el exministro y entonces miembro de la junta directiva del panameñismo, Alberto Vallarino.

Qué distante quedó aquel compromiso de campaña. Ni bien comenzó este año, el gobierno de “El pueblo primero” nos sorprende con la reducción de subsidios en el pago de electricidad, aumento de la gasolina y, peor aún, con la medida no bien pensada (y después archivada) de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de incrementar el costo del certificado de circulación vehicular de forma exagerada. Con medidas como estas el gobierno no requiere oposición, pues algunos funcionarios se encargan de que el mandatario se gane el repudio del pueblo. La verdad, señor presidente, es que colaboradores así no merecen seguir en la gestión de gobierno. Tras un corto análisis, ya debe saber en qué radica lo mal parado que está en las encuestas, tanto usted como su Gabinete. Esto sin mencionar lo descuidado que tienen al sector productor, que en más de una oportunidad se ha visto obligado a salir a las calles para llamar la atención de un gobierno que prometió trabajar de la mano de quienes contribuyen a mover la economía del país.

¿Qué decir del nivel de inseguridad, tema al que ya no solo yo, sino muchos más, le han dedicado buenos escritos? Al parecer a las autoridades les cuesta trabajo encontrar medidas que resuelvan el problema. Es triste decirlo, pero hemos iniciado 2017 de la misma forma como culminó 2016, con altos niveles de violencia. Los delincuentes no le tienen el mínimo respeto a las autoridades, pues actúan hasta en instalaciones en las que hay agentes de la policía, y no pasa nada.

Otro tema que va de la mano con su lema de campaña fue la educación. El 2016 fue el año en que hubo mayor índice de fracasos, pero no escuché a nadie del Ministerio de Educación aceptar la parte de responsabilidad que le corresponde ni aceptar que la política destinada a este ministerio fracasó.

Ante estos hechos, pareciera que vamos en un avión que perdió el rumbo y cuyo capitán carece de autoridad o pericia para enderezar la nave y llevarla a puerto seguro. Del engranaje gubernamental salen y entran funcionarios sin que les pidan rendición de cuentas, uno de ellos fue el director de la Caja de Seguro Social, quien renunció para evitar que lo sacaran por la puerta trasera por su pésima administración. Parece que ya nadie se acuerda de él ni de su nefasta administración.

No quiero parecer pesimista. En realidad, al igual que muchos panameños, esperaba que este nuevo año empezara con profundos cambios y se hiciera valer lo de “El pueblo primero”. Lamentablemente no ha sido así, al contrario, ahora tenemos más de lo mismo. Me pregunto si ya lo habremos visto todo o lo peor aún está por venir. Lo cierto es que si seguimos así iremos rumbo a una explosión social, pues el hecho de conformar una sociedad pacífica no significa que queramos seguir viviendo en Macondo, donde no pasa nada.

Miremos la situación de nuestros hermanos venezolanos. Estos tiempos deben servir para reflexionar en lo que queremos para el país y meditar bien a quién elegiremos dentro de poco más de dos años. Me preocupa que debido a los desatinos de los gobernantes de turno, en 2019 llevemos a la presidencia a un candidato que aproveche la frustración del pueblo, hastiado de la incapacidad manifiesta de los políticos tradicionales, y después nos cueste sangre, dolor y lágrimas removerlo del poder. Como país, debemos hacer nuestra parte, mantener encendidas las alarmas para que las autoridades despierten y hagan realidad ese lema de “El pueblo primero”; que sea el primero en recibir educación con calidad; que los ciudadanos no sientan temor de salir a disfrutar un rato de esparcimiento; que podamos regresar sanos y salvos a casa y ver que nuestros hogares permanecen intactos.

Que tengamos la seguridad de recibir una buena atención de salud y que al acudir a las farmacias nos entreguen todas las medicinas, y nos hagan todos los exámenes porque sí tienen los reactivos; que no tengamos que esperar meses para obtener una cita o para que nos programen una cirugía.

Que nuestros productores tengan la confianza de que sus cosechas serán buenas y obtengan la retribución merecida, y dicho sea de paso, los precios de la canasta básica sean accesibles a todos por igual.

Que el ciudadano de a pie cuente con un servicio de transporte a tiempo, cómodo y seguro, para que lo lleve de la casa al trabajo o de regreso a su hogar, y cuando aborde un taxi se le trate con respeto, sin ser atracado por el conductor con sobrecostos de la tarifa ni de otra forma.

Espero que haga realidad aquello de “agua 24/7” que prometió el presidente, para que no exista la necesidad de protestar con el cierre de calles y, si la hubiere, que dichas reclamaciones sean atendidas por las autoridades correspondientes y no por los miembros del control de multitudes, quienes en muchos casos también son afectados por las carencias que motivan las protestas. Si esto se cumple, tenga la seguridad, señor presidente, que al final de su mandato usted podrá decir que en su gobierno “El pueblo fue primero”. Lamentablemente, ahora no es así.