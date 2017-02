El periodismo y su renovado papel ante la debacle política

De la fuerza de la prensa en la historia reciente no se puede dudar. Al calor de las imprentas se han caldeado revoluciones, pero también se ha dorado la paz; con portadas se han sostenido dictaduras, pero también una caricatura ha herido de muerte a un tirano; un titular puede cortar el aliento nacional o devolverle la esperanza al mundo. Llamada a veces “el cuarto poder”, bien puede superar esa ubicación, según los escenarios.

Un huracán pasa por América Latina, volando techos de mansiones, despojando a grandes figuras de afeites rituales y a ostentosos sepulcros blanqueados, de sus ornamentos de oro. Es una crisis de tan grande magnitud que la verdad también se cuenta entre los desaparecidos.

La prensa es actor protagónico en cada episodio; le ha tocado remover escombros, si bien su intervención provoca nuevos derrumbes. Del lado de los poderes, un imposible diálogo entre calderos y pailas anula el discurso coherente. Necesitamos líderes con la misma urgencia con la que, en la Inglaterra del siglo XV, un descabalgado Enrique III requería un caballo en lo más rudo del combate, con la dramática e inútil promesa de dar a cambio su reino.

Tal renovación del poder mediático se da en momentos en que la apreciación de todo hecho debe tomar en cuenta la fuerza de las redes sociales, alineadas con los medios de prensa, sin serlo, pues mientras aquellos producen información, estos producen opinión.

Esa relación no es tan cierta ya, y no avanza para ese lado; al contrario, existe una tenaz inserción de las redes en los cotos tradicionales de la prensa, cambiando el panorama de las perspectivas comunes, quizás para siempre.

Entre las décadas de 1950 y 1970, una ola de golpes militares defenestró a gobiernos establecidos con mayores o menores visos de democracia en nuestra América; la excusa reiterada fue la descomposición política y social, que los militares decían querer corregir. Emprendieron su aludida tarea porque tenían la fuerza, una cuota de empatía popular, nexos y poder real. No obstante, ejercicio ajeno a su institucionalidad, el propio peso y amplitud de sus contradicciones les llevó al fracaso y los descalificó para aventuras semejantes.

El periodismo ha acaparado el espacio de esa fuerza laxante que pide la descomposición que aún florece, cual lozana maleza, en los prados del continente. Sin embargo, por sus principios y su heterogénea composición, la prensa no tiene posibilidades de reemplazar y renovar las instituciones que desbanca. En cambio, corre el riesgo cierto de ser permeada por centros de poder embozados, que procuren cubrirse del huracán que los abruma.

Como sociedad, debemos alzar miras, aprender a diferenciar la cizaña entre las espigas, a argumentar y a ser críticos con fundamento, a no desbocarnos ante rumores, a descartar la fatua “popularidad” como valor, a no ahogarnos en ríos revueltos; en dos palabras: forjarnos cívicamente. Y la mayor parte de las materias de este pénsum no las dicta la educación tradicional; son cursos libres.

Al periodista debe distinguirlo la fortaleza del soldado, la especificidad del científico, la amplitud y profundidad intelectual del filósofo, la indoblegable curiosidad infantil. Su actitud crítica debe nutrirse de la fuerza de León A. Soto, el patriotismo de Gaspar Octavio Hernández y de la corrección y sapiencia de Gil Blas Tejeira. No puede ser menos el periodista colocado en el frente de las batallas de hoy, misión que exige una formación acorde con quien auscultará y diagnosticará un sistema agujereado en toda su superficie por males irremediables.