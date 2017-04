La perversa corrupción

La corrupción es perversa y causa sufrimientos, es sádica y de malas intenciones. Igualmente perverso, sádico y de malas intenciones es el corrupto que mordió de la manzana prohibida, le gustó y, no la deja. Piensan y actúan con el más descarado cinismo, dejando huellas cubiertas del lodo de la infamia, cual ladrón que solo sabe ocultarse bajo las sombras de la miseria, de la insolencia y la ruindad. Si se les comprueba su acto de corrupción, salen a defenderse con argumentos, cuyo único propósito es el de tratar de entorpecer la justicia con falsos testimonios, y la mentira está a flor piel.

No les importa sus hijos ni su familia. Son narcisistas, con un ego tan enfermizo difícil de hacerles ver su sinrazón. Así crecieron y así han de conducirse, ante una sociedad que parece promover la más siniestra impunidad e indiferencia. Se divierten de los defensores de la honestidad y honradez.

Para ser corrupto tan solo se requiere una mente criminal, esa que va acabando con la calidad de vida de una población inmersa en el aumento de los costos de sus necesidades apremiantes.

Esa mente criminal entregada al poder, para negociar puestecitos y sacar sus propias ganancias. Esa mente criminal, heredada de tiempos atrás, conducta aprendida y subvencionada, protegida y sostenida por siempre y para siempre. Mentes criminales a las que no les ha de importar si ante la sociedad se les cuestiona, se les recrimina o se les censura.

Esa mente criminal que dice: “no te metas en mi vida”, pero ellos sí tienen la osadía de meterse con la vida de un pueblo desprotegido.

El corrupto es indolente. No se afecta o conmueve ante el dolor de la pobreza y su única actitud se concentra en su propia existencia, son arribistas y perjudican; para ellos es “subir” o “ascender” a costa del sufrimiento ajeno, la única manera de conseguir lo que nunca han tenido, el dinero que nunca alcanzarán haciendo el bien, con su propio esfuerzo, sin robarle un centavo a nadie. Es la ley que rige sus vidas. Son fríos y calculadores, insensibles y displicentes. Egoístas por naturaleza, inescrupulosos y superficiales. Esto le permite no sentir remordimientos, responsabilidades ni consideraciones con los desposeídos, a ese que le cuesta “salir de abajo” por su resignación y aceptación forzosa de su ruinosa realidad.

Al corrupto fácilmente se le puede diagnosticar con un trastorno antisocial de la personalidad que se le atribuye, a menudo, a asesinos y personas de perfil extremadamente violento. Jon Ronson, periodista británico, en su libro ¿Es usted un psicópata?, explica que hay mucha más psicopatía entre los empresarios, políticos y líderes mundiales, que en el resto de la población. De allí, la importancia de saber cómo detectar y cómo evitar ser víctima de estas personas. Ronson describe al psicópata como alguien que no tiene remordimientos, no siente empatía, no se siente avergonzado y no tiene ninguna razón para ser buena persona. Señala que en las áreas de alta responsabilidad hay muchas personas que cumplen con este perfil.

Son psicópatas de cuello blanco que buscan el éxito para controlar y aterrorizar en un ambiente de alta competitividad y de lucha descarnada por los puestos de poder, a través de la “charlatanería” o “encanto superficial”, de las “mentiras patológicas”, de “ausencia de sentimiento de culpa” o, la “incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus propios actos”.

De hecho, las características de un psicópata coinciden con las prácticas de algunos personajes que han saltado a la fama por escándalos de corrupción y abuso de poder, que además no han mostrado arrepentimiento después de haber sido declarados culpables. En ellos no hay logros ni capacidad intelectual. Viven fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza. Creen que son “únicos” y que solo pueden relacionarse con personas de alto estatus. No se les discrimina, más bien se les acepta en una sociedad que valora a la persona por sus lujos y excentricidades.

Lo peor de todo es que, para el corrupto de mi país, no hay cárcel. Somos nosotros, el pueblo, los llamados a combatir la corrupción. No te dejes dominar por el corrupto. Ellos gozan con verte inerte. No les des ese gusto. No te reprimas. El trabajo no es difícil. Es cuestión de organizarse. De fortalecernos. Reúnete y forma tu grupo anticorrupción en familia, con amigos, compañeros de trabajo, con tus vecinos.

Haz alianza con otros grupos anticorrupción. Asiste a las convocatorias en la calle. Escucha, lee las noticias. Habla, levanta tu voz, condena y rechaza la corrupción y a sus psicópatas.