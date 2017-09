Si algo debe llamarnos a reflexión respecto a la planilla estatal; o, quizá deba decir, al tamaño del aparato gubernamental, debía ser: su razón de existir, si cumple funciones válidas, en qué medida las cumple o no, y si es sostenible. Y la manera en que yo me aproximo a estas interrogantes es como se aproximaría un médico que examina la salud de su paciente; comenzando por determinar si está sano o no. Pero ¿a qué le podemos llamar “sano”? Si buscamos el significado de la palabra en la RAE, veremos que la cuarta acepción es: “Libre de error o vicio, recto, saludable moral o psicológicamente. También significa, seguro, sin riesgo, sincero de buena intención; y, finalmente, la que más me llama la atención: “Entero, no roto ni estropeado.”¿Podemos aplicar estos conceptos a nuestro gobierno? Y no estoy hablando de algún gobierno o partido en particular, sino del concepto de lo que es gobernar o gobernanza, en general.

Visto así, dudo que exista un solo panameño cuerdo que diga que nuestro sistema de gobierno está“sano”; de manera que debíamos proceder con la examinación del paciente para ver si logramos un diagnóstico de su patología. Esto nos llevaría de vuelta a lo de “sano” o “entero”; es decir, si las tiene todas consigo. Si es que lo estamos usando para lo que es o, por el contrario, si estamos perdiendo la oportunidad de darle un buen uso.

Otro planteamiento, muy válido, sería: ¿Nuestros gobiernos sirven un propósito enriquecedor, o todo lo contrario, empobrecedor? Yo diría que en buena medida es empobrecedor; y no estoy hablando en mero sentido económico, sino moral, viciado, recto, sostenible, y mucho más. Si no es así, ¿para qué lo tenemos? ¿No sería mejor una amputación o reducción juiciosa?

Si analizamos lo que señaló La Prensa el lunes 24 de julio de 2017, acerca del crecimiento de la planilla en $76 millones, lo primero que debía ponernos a pensar es la sostenibilidad de todo ello. ¿Podemos seguir sufragando semejante carga, que en cierta media es inútil o peor, maligna? ¿O sería que debemos esperar a que el castillito de naipes se desplome para reaccionar? Y en ello no hablo de teorías, ya que esto les ha ocurrido a países mucho más desarrollados que el nuestro: Para lo cual les refiero al caso de Suecia, que pueden verlo en la publicación del senador sueco Mauricio Rojas, intitulado: “Suecia luego del modelo sueco”; en donde Rojas nos habla del colapso del modelo utópico del estado benefactor, y de los cambios que tuvieron que afrontar para llegar a un modelo sostenible.

Y vale la pena citar un pasaje del senador Rojas, un chileno que se convierte en senador sueco: “A mediados de 1990, luego de unas dos décadas de problemas en aumento, el modelo sueco colapsó. La difícil realidad de alto desempleo y crisis fiscal se volvió cotidiana, mortificante y confusa. Pero, como toda crisis, siempre es un momento de oportunidades, que los llevó a un replanteamiento y un proceso de transformación; en el cual quedó atrás el estado tutor monopolístico. Ello abrió las puertas a un estado benefactor en dónde el estado dejó de ser el condescendiente del pasado; el cual preferiría llamarle el ‘estado posibilitador’, que se volvió permeable a la iniciativa cívica, al derecho de escoger, y a la cooperación con el sector privado”. El documento está en el internet y bien vale su lectura; pero para mí lo que destaca son los males del estado nana y peor, del estado vicioso y pérfido.

En síntesis, desconocer o desatender la realidad insostenible de la planilla estatal, es vicio; como también es sentarnos a esperar que la realidad nos lo diga a su bruta manera de decirlo y llevarlo a cabo. Y todo ello debemos verlo en el contexto de cambios que estamos experimentando.

El autor es presidente de Goethals Consulting Corp.