El poder está de nuestro lado

Hace algo más de una semana estuve conversando con un buen amigo sobre la situación política y social que estamos atravesando; fue en una boda por lo que era imposible profundizar en temas que a ambos nos hubiese gustado, por suerte, me llegó a recomendar un documental de Adam Curtis, documentalista y escritor británico, que enfoca gran parte de su trabajo en entender cómo el poder trabaja sobre las masas. Century of the Self se adentra de manera tan diferente en nuestra sociedad y en la naturaleza humana que me sentía viendo una película de terror “hitchcockiana”.

Antes de explicarles un poco lo que me pude llevar y lo que les quiero dejar de esas horas sentado frente a una pantalla, me gustaría contarles mi motivación para escribir este artículo. Llevo meses, tal vez años, con un malestar constante focalizado en la manera en la que nuestra sociedad se comporta frente a situaciones básicas del día a día. Siento que nos hemos convertido en una sociedad que se queja mucho y hace poco. Se quejan de las inundaciones, pero botan basura donde sea; del tranque, pero se inventan un carril; de la desinformación, pero divulgan cualquier tipo de noticia, sin verificar fuentes; de los periodistas, pero le dan rating a cualquier payaso que salga con Ipad en la televisión y tuitee todo el día; de la falta de valores en la televisión, pero estaban pendientes todas las noches de lo que pasaba en Big Brother; de los embarazos en adolescentes, pero engavetan leyes de educación sexual y, por último, nos quejamos de los políticos, pero cada cinco años elegimos lo mismo. En resumen, siempre buscamos la salida más fácil para nuestros problemas que es culpar a un tercero, en vez de pensar cómo puedo, desde mi posición, ser un agente de cambio.

Century of the Self se mueve sobre una idea que creó y sustentó en incontables ocasiones Sigmund Freud de que todos tenemos un yo irracional, una fuerza primitiva que en determinadas ocasiones se activa. Freud tenía un sobrino en Nueva York que se había interesado muchísimo por las ideas y teorías de su tío, su nombre era Edward Barnays, un publicista y periodista neoyorquino, padre de la propaganda y creador de la profesión de relacionista público. Barnays en los años 20 del siglo pasado, basándose en las ideas de su tío, descubrió una forma más efectiva para que las empresas vendieran sus productos: en vez de enfocar el producto en algo racional, necesario para tu día día, lo enfocó buscando el yo irracional, la fuerza primitiva que habita en cada uno. Por ejemplo, los automóviles se vendían ofreciendo llevarte del punto A al punto B más rápido, pero Barnays hizo que se promocionaran como un producto que te haría ver más varonil e importante. Esto cambió radicalmente el mundo, creando lo que hoy conocemos como la era del consumismo.

Barnays, luego de su éxito en el sector privado, comenzó a trabajar para políticos, logrando ganar elecciones y formar parte, como asesor, en diferentes gobiernos. Había descubierto la manera de controlar a las masas y la política; estaba feliz por ello. En la actualidad, las prácticas e ideas de Barnays siguen muy vivas, miremos, por ejemplo, las últimas cuatro elecciones en nuestro país, el eslogan de campaña de Moscoso era: “Por un Panamá mejor”; el de Martín, “Sí se puede” y “Cero corrupción”; el de Martinelli, “Los locos somos más” y “El verdadero cambio”, y el del actual presidente, “Varela te pondrá más plata en tu bolsillo”. Con esos eslóganes, que no tienen ningún tipo de sentido, se han ganado las últimas cuatro elecciones en Panamá, porque el político no se enfoca en tus necesidades reales, se enfoca en tus deseos.

Claro que quiero más plata en mi bolsillo, claro que quiero menos corrupción, un cambio verdadero o un Panamá mejor, pero ¿cómo planeaban cumplir sus promesas?, probablemente, nunca tuvieron un plan concreto para lograrlo y, si lo tenían, estaba lejos de poder convertirlo en realidad. Ganaron porque atacaron el deseo de las masas y, por ende, a tu yo irracional.

Ahora, no todo está perdido, Barnays no contaba con que las masas de vez en cuando deciden cambiar el rumbo de lo que están viviendo; deciden crear cambios reales por su propia cuenta cuando logran entender que, en un país democrático, las decisiones las toman la mayoría. Creo que en Panamá se nos ha olvidado eso, nuestra voz no es escuchada cuando mandamos un tuit o colgamos una historia en Facebook; nuestra voz es escuchada cuando decidimos, en conjunto, ejercer nuestros derechos; cuando exigimos a través de acciones diarias que se cambie el rumbo de lo que se está viviendo, y cuando utilizamos la razón al momento de tomar decisiones.

Como sociedad, debemos estar siempre vigilantes de nuestros políticos, exigir cambios cuando sean necesarios pero, sobre todo, comprender que no vivimos en dictadura y que si queremos cambios no podemos quedarnos sentados, esperando a que, mágicamente, ocurran; debemos salir a buscarlos porque el poder no descansa en ellos, el poder lo tenemos nosotros, el pueblo.