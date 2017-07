¿Y si ponemos la honestidad de moda?

Hace algunas semanas se me antojó una sopa de “X” lugar e invité a mi hermano a que me acompañase. Cuando estuvimos en el lugar además de la sopa pedí un café para él, y para mí un té y una botella de agua. La muchacha de la caja muy amable me cobró y nos indicó que nos llevarían las bebidas a la mesa, yo me dirigí a donde tenían las sopas y me serví.

Mientras conversaba con mi hermano, y hablábamos de todo, mentalmente hice cuentas (sí, tengo la mala costumbre de pensar en varias cosas a la vez…) y lo que pagué en caja no cuadraba con mi suma mental. Le dije: - oye, préstame la factura que te di-.

Y efectivamente, me estaba comiendo una sopa que no me habían cobrado. En mi mente por segundos pensé: ¡Me acabo de robar una sopa!

Sentí que los que estaban cerca de mi mesa me miraban, y mi rostro debió cambiar de color como semáforo. Mi hermano me miró serio, levantó una ceja y antes de que él pudiera decir algo me levanté y fui a la caja. Allí le dije al chico que me sirvió el café que no me habían cobrado la sopa que me estaba comiendo, y les aseguro que me miró con cara de bicho raro, y llamó a la cajera, que estaba arreglando unos dulces.

Ella aún más sorprendida que su compañero me preguntó en cuál envase me había servido, y le dije con sinceridad que utilicé el envase grande, pero solo hasta la mitad. Al final me cobró una sopa pequeña.

La diferencia entre actuar aplicando los valores y actuar pensando si los aplicamos o no de acuerdo a nuestra conveniencia, es algo que está afectando a nuestro país. Un ciudadano ejemplar es honesto consigo mismo, es honesto con los demás.

No solo se trata de ser honesto cuando alguien nos ve, se trata de ser honesto en todo momento y aplica tanto para ciudadanos comunes, como para empresarios o servidores públicos. Es enseñarles a las nuevas generaciones, a los que vienen creciendo, a los que están estudiando, a los que día a día construyen este país, que el legado más grande que nos han dejado nuestros padres es nuestro apellido y qué bonito es mantenerlo limpio. Mientras más ciudadanos cumplamos con ser honestos, más fácil será ir cambiando la forma de pensar de nuestra sociedad.

Quizás algunos puedan pensar que en mi caso el pagar o no una sopa es una tontería, pero para mí no lo es, para mí es la diferencia entre el poder acostarme tranquila sabiendo que mis acciones diarias afectaron o contribuyeron de manera positiva a mi entorno. Y es como dice mi mamá, las mentiras pequeñas siempre a la larga se vuelven grandes, siempre son descubiertas y ser honesto nunca está de más.

Fue la sopa más deliciosa que he comido, porque me supo a honestidad.