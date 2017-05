Cinco preguntas a la Alcaldía de Panamá

Resido en El Cangrejo desde hace más de dos décadas y, durante este tiempo, he sido testigo de su deterioro. Calles, aceras y residencias han sufrido los embates del tiempo y la negligencia de las sucesivas autoridades municipales. Calles con huecos profundos, aceras intransitables, peligrosas y desprolijas, casas colapsadas que se convierten en campos de maleza, acumulación de basura e inseguridad, parecen ser las características de un barrio otrora agradable, amigable y seguro.

En medio de este escenario, el año pasado la Alcaldía nos sorprendió, gratamente, con el anuncio de un proyecto de revitalización que, inicialmente, aplaudimos pensando que se trataba de subsanar el resultado de los estragos del tiempo y de la falta de mantenimiento, así como para incorporar mayor cantidad de estacionamientos, una mora urbana impostergable. No obstante, el proyecto marchaba en otra dirección, es decir: reducir el número y el ancho de las calles; eliminar dobles vías en ciertos lugares y estacionamientos en las calles, además de la creación de un nuevo parquecito, a menos de una cuadra del parque Andrés Bello (para esto eliminarán al menos una calle), entre otras reformas. Una de las tantas preguntas que me asaltan es: ¿De dónde trajeron este modelo de “revitalización urbana para el peatón”, si en Panamá faltan peatones y sobran carros?

El clima de Panamá es poco propicio para las caminatas, unido a esto, el pésimo sistema de transporte público determina que el sueño y la necesidad de todo panameño sea comprar su propio automóvil. No es un secreto que por el área en que se ubica la cabeza de Einstein circulan miles de vehículos diariamente; en contrate, el número de peatones si acaso suma algunas decenas. No soy planificadora urbana, pero la lógica y el sentido común me indican que las ciudades se planifican para el bien común, para resolver problemas –entre ellos, el de estacionamientos–, no para crear nuevos; para beneficiar a la mayoría de la población, no a la minoría; para hacerla estéticamente agradable, funcional y amigable, pero jamás para hacerla hostil, difícil, intransitable y congestionada.

Por otra parte, si lo que buscan resolver son las emisiones de gases tóxicos, les recomiendo comenzar por trasladar las fábricas que aún funcionan en El Cangrejo, un barrio residencial del centro de la ciudad.

En el área de la cabeza de Einstein –donde se construirá un parque y solo se habilitará una calle en un sentido con uno o dos carriles–, convergen tres colegios y funcionan muchos comercios (farmacias, supermercados, tintorerías, cafeterías, escuelas, academias de música y baile) que quedarán sin estacionamientos y, en consecuencia, cerrarán dejando a cientos de trabajadores desempleados, tal es el caso de La Casa de la Carne. No es extraño, entonces, que tenga muchas dudas sobre un proyecto que no alcanzo a comprender. Por eso, una vez más reitero las preguntas que he formulado en Facebook y en Twitter, sin que nadie me responda aún:

1. ¿Cuál es el beneficio de construir un nuevo parque a pocos metros del Andrés Bello y de eliminar calles en un sitio en el que convergen miles de carros a diario?

2. ¿Qué sentido tiene la eliminación de estacionamientos cuando todo el mundo sabe que se necesitan cada vez más? En la vía España, la disminución de estos espacios ha sido terrible, tanto para los comercios como para los usuarios. Como clienta de un banco de la vía España, soy víctima de ello. De 14 estacionamientos que tenía, le quedaron solo 7 y los clientes nos vemos obligados a bloquearnos unos a otros.

3. ¿Qué negocios ocuparán el lugar de los que se trasladen o quiebren? ¿Los de buhoneros?

4. ¿Las obras están a cargo de Odebrecht, de un subcontratista de Odebrecht o se trata de una leyenda urbana?

5. ¿Hicieron estudios de daños colaterales, tales como la cantidad de puestos de trabajo que se perderán, el congestionamiento vehicular fuera del barrio –porque sabemos que El Cangrejo sirve de paso a muchos conductores– y, finalmente, la posibilidad de pauperización del sitio, entre otros?

Espero que la Alcaldía de Panamá me ilustre al respecto y espero también estar equivocada; porque, por ahora, solo puedo avizorar un futuro oscuro para El Cangrejo y su gente.