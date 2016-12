SACRISTÍA. La Dirección de Género y Desarrollo Humano del Ministerio de Educación fue anunciada en la Gaceta Oficial y desanunciada por un comunicado del Meduca. Aparentemente, los ayatolas y talibanes no quieren nada que huela a género ni discusiones de desarrollo humano. Todo lo que usted necesita saber está en la Biblia y no haga más preguntas porque lo ponemos en la lista. No importa que Panamá salga de último en las pruebas educativas, lo importante es que salga de primero en materia de doble moral.

CÁLCULO. Según las autoridades brasileñas, las empresas constructoras involucradas en el escándalo Lava Jato pagaban el equivalente a 3% del valor del proyecto como coima. Con esa regla, y sabiendo que en Panamá se dieron contratos por unos $9 mil millones, la cosa debe andar por 270 millones en regalitos. Moito obrigado.

BANCOS. Con tanta actividad lavanderil, la Superintendencia de Bancos de Panamá debería haber suspendido todas las vacaciones para dedicarse a investigar a los bancos del sistema que actuaron como detergentes para Odebrecht. Igualmente, la nueva intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros debería hacer lo propio con la constructora, ya que las normas de la Ley 23 de 2015 le dan amplias facultades. A trabajar señores.

SOSPECHANDO. La comunidad china fue la principal responsable de empujar las investigaciones que dieron lugar al descubrimiento de los cinco jóvenes asesinados en La Chorrera. Se habló entonces de la participación de policías en esa infamia. Ahora, con la “fuga” del presunto asesino, se encienden nuevamente las voces que llaman la atención sobre la colaboración policiaca. ¿Será este un caso de caimán no come caimán?

MEJOR IDEA. ¿No sería mejor usar los 35 millones de dólares del parque Omar que nadie quiere que toquen para financiar a la fiscalía especial que investigará el caso Odebrecht? Si hacen un concurso de popularidad, me parece que ganaría la fiscalía.

CAMBIOS. Hasta el momento, la mejor información con la que cuento dice que María Luisa Romero sube a ministra de Gobierno, Carlos Rubio sale del Ifarhu para convertirse en el nuevo vice de Gobierno. Que en la junta directiva de la Caja de Ahorros suena para presidente un hermano del diputado Beby Valderrama, quien actualmente es miembro de ese colegiado. Y que el ministro de Obras Públicas Ramón Arosemena seguirá siendo ministro.