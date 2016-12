ALTO RIESGO. Otro año más ha pasado sin que se defina el modelo de gestión del relleno sanitario de cerro Patacón, que muy pronto deberá buscar un nuevo hogar, porque se le está acabando la vida útil. De basura, los panameños vamos a seguir estando hasta las narices, porque no hay nadie que quiera gastar capital político desenredando este entuerto.

SIN PENA NI GLORIA. Se acabaron los 366 días de 2016 y todavía no tenemos una nueva ley de contrataciones públicas, las nuevas reformas electorales, la educación sexual, la nueva ley antitabaquismo y tantas otras que uno se pregunta qué fue lo que hicieron los diputados los tres días a la semana que van a trabajar. Y no me digan que se ponen a vender jamones, porque eso también es cuento.

‘OPUS-BRECHT’. Un “hermano” de compasión (que rima con masón), me explicaba que era obvio que había una relación cercana y muy directa del Opus Dei con la empresa brasileña. Como evidencia, exponía la cercanía de la compañía de Marcelo con iniciativas de alto perfil de intereses religiosos. Además, la relación del Opus con la Universidad Tecnológica pudo influenciar la selección de comités evaluadores que favorecieron a Odebrecht desde la primera cinta costera hasta las líneas del Metro. Cuando termine de aprender el saludo secreto, les daré la continuación de la historia.

ESPERA. Los residentes del P.H. Crystal están a la expectativa de que el Municipio de Panamá cumpla con el mandato legal y judicial de demoler el adefesio que se construyó en el último piso del edificio. Se acabó el año, y no llegó Santa Claus ni el alcalde Blandón a cumplirle a estas personas.

‘¿PRO BONO?’ Siguiendo con las municipales, la Asociación de Microempresarios Unidos El Terraplén, S.A., que acuerpa a los 60 buhoneros que ofrecen sus bienes y servicios en el terraplén del Casco Antiguo, concluyó la negociación para su traslado según estipuló la alcaldía. Los buenos empresarios contaron con la asesoría y representación legal del jurista Silvio Guerra. Así mismo es. No es el que quiere, sino el que puede.

AMIGO SECRETO. Se filtró una lista de regalos que un amigo anónimo le pidió a los tres Reyes Magos para ciertos personajes del patio. Veamos el detalle. Para Juan Carlos Varela, un motor fuera de borda, con movimiento perpetuo, para que nadie lo pare. A la procuradora Porcell, una alfombra mágica para que pase por encima de los amarres políticos. A la ministra Paredes, de Educación, 35 mil maestros y profesores nuevos que de verdad quieran y sepan educar. Al ministro De La Guardia, de Economía, un presupuesto balanceado, a prueba de partidas circuitales. Para el ministro Bethancourt, de Seguridad, un cuerpo de Policía incorruptible. Para la ciudad de Panamá, el parque Omar intacto y libre de más concreto. Para el pueblo panameño, la lista completa de los sobornados y la devolución de los dineros mal habidos con intereses. Feliz Año Nuevo.