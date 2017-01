PANTALLA GIGANTE. En el parque Omar, a la izquierda de la entrada principal, han puesto una pantalla gigante, anunciando -wao, qué gran anuncio- que allí en el parque se puede correr, caminar, patinar (se supone que no se puede patinar ni montar bicicleta)... Luego hay unos cuatro anunciantes de diferentes productos... ¿Cuánto nos está costando esto en luz eléctrica y en energía? ¿A quién se la habrán comprado? Sería más útil la publicidad un poco más acorde con el ambiente natural tipo bosque, con materiales reutilizables o reciclados, con promociones y anuncios para fomentar el reciclaje e incentivar a la gente a cuidar los espacios verdes.

Y AHORA ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERME? He estado un poco más de una hora recorriendo almacenes; he comprado en tres de ellos, diferentes cosas. Ya me voy, tengo una cena. Hay dos máquinas de cobro en la salida por donde dejé estacionado el carro, pero una está fuera de servicio. No tengo monedas, me toca poner un billete. Son 42 centavos. La máquina se traga el dólar. No me devuelve nada: ni mi vuelto ni mi boleto de constancia para salir. Llamo al teléfono que se anuncia allí, en caso de tener problemas. No me contesta nadie. Sale mi boleto de pronto, pero ahora marca que debo 44 centavos. Vuelvo a pagar, con otro dólar, y entonces me devuelve el boleto, pero no mi vuelto. Los 42 centavos se convirtieron en $2. En menos de 3 minutos, tengo $1.58 menos. Llamo otra vez al teléfono, pero de nuevo nadie contesta. Encima del “asalto” no tengo a quién reclamarle, porque el trato es con una máquina. Pienso en desquitarme afuera, cuando me vaya, porque ya no tengo tiempo. No hay nadie afuera: la máquina me desea que vuelta pronto. Atención Acodeco: verificar estos sistemas y sobre todo la forma en que se puede reclamar este tipo de abuso contra los consumidores. No quedan pruebas, no hay nadie para verificar, lo que diga la máquina es lo que es. Esta sería mi palabra contra la de (...) ¿una máquina?

FALTAN CENTAVOS. Varias personas me han comentado que al parecer no hay centavos en la calle y los comercios han optado por “redondear”, pero solo a la hora de dar el vuelto. Si la cuenta es $25.57, redondean a $25.60. ¿Pero qué pasa si el cliente redondea y paga $25.55? ¿No se puede llevar la mercancía, verdad? ¿Entonces, cómo hacemos?

9 DE ENERO. Hace 53 años un día como hoy, un grupo de estudiantes panameños se indignó porque en la antigua Zona del Canal estudiantes gringos no querían izar la bandera de Panamá (que tocaba por ley) en un juego de béisbol en una escuela. Pero fueron y la izaron de todos modos. El final lo sabemos: 22 muertos por el Ejército de EU y la consecuente ruptura de relaciones internacionales -la primera vez que un presidente latinoamericano, Roberto Chiari, rompía relaciones con EU-. Los jóvenes panameños -muchos todavía en secundaria- de ese momento histórico siempre serán un ejemplo para todas las generaciones futuras... Y a pesar de que el contexto actual es muy distinto, hace falta que hoy la juventud levante la voz, se eduque, opine, se involucre y defienda sus derechos y los del país contra la corrupción y la injusticia que tenemos por todos lados. El día libre del 9 de enero no es solo irse para la playa... Nos toca educar y aprender.