POR FIN. Desde que asignaron un policía de Tránsito en la garita del semáforo de la 12 de Octubre, la historia es otra en esa intersección: pocos cometen la infracción de girar a la izquierda en la salida de Tamburrelli, y quienes la hacen, son multados. Deberían poblar las calles de policías de Tránsito, sobre todo en las horas pico...

AL MAR. Ahora tenemos una nueva moda en Panamá y es lanzarse al mar en la cinta costera, con cualquier excusa. Ya van varios que lo hacen alegando desde evitar ser atropellados hasta diversión. A finales del año pasado un joven falleció. Las autoridades deben tomar nota para evitar estos incidentes.

OXIDADO. El barandal del Mercado San Felipe Neri está todo oxidado. Los que se apoyan en él (que para eso es) se manchan las manos de óxido. ¿No se le puede dar una lijadita y una pintadita?

SIN SEÑALIZACIÓN NI LUCES. De nada sirve que se hagan ampliaciones y trabajos en las carreteras si no las alumbran y las señalizan adecuadamente. Hay varios tramos de la Interamericana que están sin señalizar y sobre la capa de asfalto no se distinguen los paños, porque todo se ve negro. ¿Cuándo les van a pintar las líneas? Igual en el sector norte de la capital con el asfalto nuevo desde Villa Zaíta hasta La Cabima. No hay que ir a Estados Unidos para saber eso...

IRONÍAS. Ayer fue la primera vez que una pareja presidencial es presidente y vicepresidente en Nicaragua, solo con el precedente de Juan Domingo e Isabel Perón en Argentina (aparte de los Underwood en House of Cards). Irónicamente, esta “dinastía familiar”, se parece cada vez más a la de Somoza, que derrocaron los mismos sandinistas que hoy gobiernan. A la toma de posesión de Daniel Ortega solo fueron los presidentes de Taiwán, Bolivia, Honduras, El Salvador y, por supuesto, Venezuela. El resto, ministros y cancilleres.