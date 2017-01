EN AGENDA. En la cuenta de Twitter de la Contraloría ayer escribieron: “@freddyhumbert nuestra agenda también nos llevará al Desfile de las Mil Polleras, para apoyar al conjunto folclórico de la Contraloría”. ¿De verdad que esto es lo que está en la agenda de la Contraloría? ¿Y qué tal, señor contralor, si pusiera en esa agenda las auditorías que hay que hacer a las empresas involucradas en escándalos de corrupción?

POR FIN LLEGÓ EL DÍA. Hoy a las 4 pm en la casa club del parque Omar es la consulta ciudadana para tratar el tema de la remodelación de $35 millones. La participación de todos es lo que hace la diferencia en democracia.

ACERAS RETOMADAS. Al alcalde de Panamá se le recomienda también pasar por Calidonia, de donde ordenó sacar a los buhoneros y a los almacenes que se tomaban las aceras para poner sus mercancías, obligando al peatón a caminar por la calle. Bueno, sepa que los buhoneros sí se fueron, pero ya los almacenes retomaron las aceras. Pase para que vea.

AGUAS. Señores del Idaan: no hay un solo barrio en esta ciudad en donde no haya una tubería rota que bote agua potable o una tubería rota que bote aguas negras. ¿Será que ustedes andan en helicóptero -como los del MOP- que no pasan por las calles y por eso no las ven?

ISLETAS. En Chanis, en la isleta de la calle principal, han hecho un camino para los peatones con rampas y espacio para sillas de rueda. Buena iniciativa, solo que cuando se acaba la isleta la silla de ruedas no puede seguir porque no hay una sola rampa en las calles y aceras.