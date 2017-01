¡NO! Sorpresivamente, ayer en la consulta ciudadana desfilaron decenas de personas que hicieron uso de sus derechos y hablaron claro: no a la inversión y no al cemento en el parque Omar. Durante dos horas, desde las 4:30 p.m., las personas expusieron las necesidades de mejoras para ese espacio público que es de todos los que vivimos en la ciudad.

SE ME GASTA. Como la cucarachita Mandinga están los ciudadanos en las redes proponiendo en qué se pueden gastar los $59 millones de coimas que nos devolverá Odebrecht: que si en escuelas, que en las aceras, que en las escuelas... Pero, ojo, que no es solo esa la plata que nos tienen que devolver. Todavía falta mucho por recoger de todos los escándalos desde el PAN hasta Financial Pacific.

SUGERENCIA. El pastor y alcalde de San Miguelito mudó las oficinas municipales al Centro Comercial Los Andes, propiedad de ya sabemos quien, y además, declaró hijo meritorio del distrito al Nelson Mandela de los banqueros panameños. Con este historial, no tardará mucho para que el distinguido alcalde le cambie el nombre a importantes sitios de San Miguelito para honrar a sus patronos. Desde esta columna le sugerimos usar, por ejemplo, avenida Financial Pacific, calle de Las Mochilas o parque de los Alimentos Deshidratados para celebrar adecuadamente a su partido.

RECICLAJE NECESARIO. ¿Cuándo será que este Gobierno -y todos- entenderá que mientras el reciclaje no sea como política pública, un tema de Estado, seguiremos teniendo el problema tan grave de la basura por todos lados? ¿No se dan cuenta de que no hay millones que puedan recoger toneladas diarias de basura? ¡Urge cuanto antes reciclar!

REHABILITADORES. La próxima semana los estudiantes que tuvieron que rehabilitar terminan sus cursos y como premio, si pasan lo rehabilitado, recibirán su plata de la beca universal. No deberían ser premiados quienes no estudiaron durante el año.