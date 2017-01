EJEMPLO. En Corea del Sur, los fiscales no han dudado en citar públicamente a los ejecutivos de las empresas más poderosas del país, en un caso de corrupción de alto vuelo, que incluso le costó la Presidencia de la República a una de los implicados. Los fiscales han dicho que no les preocupa el posible daño a la economía provocado por su investigación, sino la necesidad de sanear la política de su país.

BANCONAL. Una fuente de este banco me confirmó que el Banco Nacional de Panamá no volverá a hacer negocios con Odebrecht para evitar daños reputacionales, y que no se arriesgó en ningún momento el capital del banco. Ojalá esto no solo sean palabras, y que las demás agencias gubernamentales hagan lo mismo.

PALABRAS. En un comunicado de la Asamblea Nacional, se cita al diputado Miguel Fanovich por sus declaraciones de apoyo a una propuesta de ley para enfrentar la migración irregular. Según el diputado, los “enquistados” migrantes han traído problemas de seguridad y de salubridad. Claro que hay que mejorar nuestro sistema migratorio, pero los extranjeros, aunque sean indocumentados, no son quistes ni cánceres. Son seres humanos como usted, y como yo señor diputado.

MADURADAS. Nicolás Maduro denuncia la infame campaña internacional que busca difamar a ese ejemplo de sabiduría y civilidad llamado Donald Trump. No sé por qué, pero creo que el amor no le va a durar más de una semana.