BRAVO. Un aplauso de pie para la Cámara de Comercio que ha sentado un ejemplo, al expulsar de sus filas a la empresa coimera. Ojalá los otros gremios empresariales hagan lo mismo, y los gremios también expulsen de sus filas a los abogados, contadores, auditores, ingenieros y otros profesionales, que formaron parte de la coimeadera.

PÁNICO. Supuestamente, la razón principal por la que no se le quitan a Odebrecht los contratos con el Gobierno es que “se afectarían” miles de puestos de trabajo y las obras no se entregarían a tiempo (para las elecciones de 2019). ¿Acaso no sería posible que los demás socios de la empresa en los diferentes consorcios pudieran terminar los proyectos o, por ejemplo, en el caso de Colón, que empresas panameñas puedan terminar las viviendas que faltan? Tanta lealtad levanta sospechas.

HISTORIAL. Lamentablemente en Panamá el soborno ha proliferado. Casos como el del software SAP, el de la empresa PECC y el de los puentes ingleses, son ejemplos que tienen en común que se pudieron conocer porque en el extranjero fue gente a la cárcel por estas travesuras. La justicia panameña ha sido cómplice en mantener esta impunidad, y en continuar con la corrupción que causa el subdesarrollo del país.

MATRAQUEO. Ni el Código Judicial ni el Código Procesal Penal obligan a mantener en reserva la lista de los coimeados. Ese comportamiento está provocando el morbo y la proliferación de listas falsas que involucran desde Vasco Núñez de Balboa hasta Victoriano Lorenzo. Señora procuradora, si los políticos la tienen arrinconada, convoque a la sociedad civil y a los medios de comunicación para hacer historia y limpiar de una vez por todas la corrupción en el país.

SOCIÓPATAS. Ayer, el partido Cambio Democrático emitió un comunicado en el cual, palabras más, palabras menos, exigió que no haya impunidad en la investigación del caso Odebrecht, en particular en lo referente al gobierno del PRD de Martín Torrijos, y al del actual presidente Juan Carlos Varela. Esto no es cinismo, sino oportunismo político del máximo nivel. ¿Estamos ante un caso de personalidad política múltiple o algo parecido?