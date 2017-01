CAMPEONES. Cuando el pasado 21 de diciembre se revelaron los montos de los sobornos confesados por Odebrecht por países, Panamá quedó en cuarto lugar, con $59 millones, superada por Brasil ($349 millones), Venezuela ($98 millones) y República Dominicana ($92 millones). Pero si consideramos que aquí si acaso llegamos a 4 millones de habitantes y en Brasil viven más de 200 millones, entonces las cosas son al revés: aquí la corrupción nos costó 15 dólares por cabeza y en Brasil les salió por menos de 2. Ganamos el campeonato mundial de los tontos.

¿PROTEGIDOS? La pregunta cada día toma más vigencia: ¿Por qué aún no sabemos los nombres de quienes recibieron las coimas, incluyendo a sus banqueros? Mientras en otros países se da el nombre de un panameño (Carlos Ho), en Suiza se investiga a los hijos de Ricardo Martinelli. También en el extranjero se revela que se usaron cuentas bancarias de nuestro sistema financiero, y hay allanamientos y arrestos, acá lo único que hemos sabido es de una reunión en el Ministerio Público con los abogados de Odebrecht y de una tibia petición del Ejecutivo a la compañía para que desista de contratar más con el Estado.

RETO. La sugerencia hecha por el procurador de la Administración, Rigoberto González, a los políticos de que hagan una declaración jurada y expliquen si recibieron o no donaciones privadas de Odebrecht o sus satélites para sus campañas políticas resulta muy saludable. ¿Quién dijo yo?

A OSCURAS. El surrealismo político alcanza su máxima expresión. Mientras en Estados Unidos (con 320 millones de habitantes), hasta hace poco impulsor del libre comercio y la globalización, sus nuevos gobernantes hablan de muros, cierre de fronteras, proteccionismo y sistemas antimisiles, en el otro lado del planeta, en China (con mil 360 millones de personas) se apuesta a lo contrario. Al menos en las palabras de su líder Xi Jingping: “Perseguir el proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura donde el viento y la lluvia pueden quedarse fuera, pero también la luz y el aire”. Solo un dato adicional: el principal destino de las exportaciones chinas es EU, y los principales compradores del Tío Sam son Canadá, México y China, en ese orden.

FELINOS. De las escasas noticias que llegan de nuestras selvas hay una que llena de optimismo: dos biólogos han encontrado huellas de jaguares, pumas y tigrillos en el Parque Nacional Chagres, entre Panamá y Colón. El jaguar, ese elegante y solitario nadador, se resiste a morir pese a los depredadores que, rifle en mano, mataron al menos a 40 de ellos el año pasado.

AUTORRETRATO. Cerrar el paso a los demás en una vía pública no es la mejor manera de cambiar las cosas. Sin embargo, la protesta de ayer de los residentes de San Martín por la gran cantidad de basura que dejan los bañistas en los ríos del sector y el cierre de la carretera nacional en Los Santos la semana pasada, porque los residentes ya no soportan más la quema de basura de un vertedero de Chitré, reflejan no solo que el Gobierno se olvida que debe garantizar el interés público, sino que los ciudadanos somos muy irresponsables. Nosotros mismos contra nosotros mismos.