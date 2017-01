LO QUE NOS ESPERA. En vía Porras, cerca de American Pets, desde ya hay una valla gigante que anuncia (no dice para qué candidatura) a “Popo Alvarado 2019-2024”. Y en calle 50, otra, de Gerardo Feliz, digo Solís... Faltan dos años para las elecciones y ya hay propaganda en algunos sitios. Lo que nos espera si no se regula y reduce el tiempo y uso permitido para hacer política. Además, falta el tema de la transparencia en las donaciones de campaña. ¡Urgen esas reformas! Se acaba el tiempo.

SEPARACIÓN. El alto que le dio la jueza federal Ann Donnelly al decreto del presidente Trump sobre las deportaciones, y que puso de cabeza al mundo el sábado, es un claro ejemplo de la separación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial -que nos enseñan desde tercer grado-, pero que al menos en Panamá solo sucede en teoría, no en la práctica... Aprendamos.

EJEMPLO. Del que tiene que aprender mucho Donald Trump es del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En medio de todo este enredo con los refugiados e inmigrantes que el sábado no podían ni pisar el suelo gringo, este señor escribió en su cuenta de Twitter esto: “A aquellos que huyen de la persecución, el terror y la guerra, los canadienses les daremos la bienvenida, independientemente de la religión que profesen. La diversidad es nuestra fuerza”. Con que solo haya un par de gobernantes con esa mentalidad, ¡hay esperanza!

TODOS LOS BILLETES. Este fin de semana, el controversial pastor Edwin Álvarez anunció en su cuenta de Twitter que estaba a punto de montarse en un helicóptero -con su esposa- “para ungir a la noble ciudad de Panamá (...)”. La próxima vez mejor no lo anuncie, porque se presta para pensar que usted pasea en helicóptero con la plata del diezmo que recoge cada semana en el culto. Algunos tuiteros hasta le recomendaron ser un poquito más humilde, así como fue Jesús, que iba a pie o en burro a todos lados...

¿DÓNDE ESTARÁN? La semana pasada, cuando la exministra Cortés salía de la indagatoria -además de amenazarnos con convertirse en candidata para las próximas elecciones- dijo que los abogados de Martinelli -entre estos, ella- les habían recomendado a sus hijos no venir a Panamá, porque “aquí no hay justicia”. Confirmado: no están en Panamá. ¿Dónde estarán?

VERGÜENZA CULTURAL. En la Plaza de Francia, en el Casco Antiguo, las leyendas de mármol que van debajo de los bustos de los héroes y pioneros del Canal están ilegibles. La pintura se ha borrado. Además, las grandes leyendas sobre lo que pasó durante la construcción del Canal en el Paseo de Las Bóvedas están rajadas y algunas hechas pedazos. Lo peor de todo es que esto está a pasos del Instituto Nacional de Cultura (INAC), supuestamente velador de la cultura panameña. ¿Será que ningún funcionario del INAC pasa por ahí nunca? Dense una vueltita...

LUCES.Hace dos semanas -cuando se formó el molote por la “remodelación” que quería hacer el Despacho de la Primera Dama en el parque Omar, y la gente se organizó y se opuso- la comunidad propuso y solicitó mejoras y mantenimiento. El lunes siguiente apareció al pie de cada poste de luz, una caja con una lámpara nueva, y unas cuadrillas con escaleras para cambiarlas. Adivinen, las cajas con las lámparas viejas se quedaron más de una semana tiradas. Eso ha sido lo único que han hecho desde entonces. ¡Ojo estamos pendientes de cuándo iniciarán el mantenimiento acordado!