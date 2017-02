EL COLMO. Los transportes mal llamados alternativos, que son ilegales o mejor conocidos como piratas, se dan el tupé de programar un paro y luego suspenderlo, exigiendo además reunirse con el presidente Varela. Es el colmo. Así como también lo es que después de las indemnizaciones de miles de dólares que les dieron, todavía haya en las calles de esta ciudad diablos rojos y verdes, y encima haciendo de las suyas, a toda velocidad y cometiendo infracciones. Director de la ATTT, si no los ve es porque seguro anda con el ministro del MOP en un helicóptero; bájese y párese en la vía España para empezar.

CONSIDERACIÓN. En San Francisco, desde hace varias noches, las familias que viven en el área no tienen descanso ni de noche ni de día por el estruendo que hacen los carros al pasar sobre las planchas metálicas que los trabajadores del MOP colocaron entre los semáforos de la vía Israel a la altura del Sheraton. Hace dos o tres meses se instalaron estos semáforos, e hicieron el mismo trabajo con el correspondiente ruido por las mismas razones, pero los trabajadores no saben por qué están haciendo nuevamente la misma brecha. ¿Por qué no ponen una cuadrilla 24 horas para terminar rápido?

¿NO SE DA CUENTA? Ministro del MOP, le cuento que la vía España tiene semanas desbaratada. La calle contigua al Super 99 de Balboa ha estado en pésimo estado, por lo menos por cinco meses, y en San Francisco, en la calle de la Casa de las Baterías hacia calle 50, supuestamente también por el trabajo de acueductos que hace el Idaan, la calle está intransitable. ¿Usted por dónde anda que no se da cuenta de nada?

PUNTA PAITILLA. Los vecinos de la calle Heliodoro Patiño en Punta Paitilla están desesperados por una construcción. No solo por todo lo que involucra -desde tomarse espacios “ajenos” y bloquear la pequeña calle con las cementeras impidiendo el paso normal de las personas- sino que además trabajan hasta altas horas de la noche haciendo un ruido insoportable, con lámparas potentes y, como cerecita temprano por la mañana, ponen un altoparlante para empezar el día con rezos, alabanzas y cantos. No ha habido autoridad que detenga esta tortura por más que han llamado a la policía, corregiduría y demás. ¿Será que porque ahí no vive ninguna autoridad a nadie le importa? ¡Por favor!

JUEGOS DEL 22. La ciudad de Panamá será la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2022. La última vez que fue sede de esos juegos, en el 70, fue cuando se construyó el estadio Revolución (hoy Rommel Fernández) y el gimnasio Nuevo Panamá (hoy la Arena Roberto Durán). A lo mejor ahora se ponen las pilas para arreglar todas las instalaciones deportivas. Tienen que empezar pasado mañana, porque ya estamos tarde.

CSS. Hay 16 personas que quieren el puesto de director del Seguro y una es Carlos Duboy, el secretario de Metas de la Presidencia. ¿Para qué quiere ser él director de la Caja? ¿Qué extraño, no?

VERANO EN EL CANAL. Hoy es la última noche del verano del Canal, en las escalinatas del Edificio de la Administración. Disfrútenla, que con lo que le tienen que pagar en multas a Sacyr, capaz que es la última que hacen.