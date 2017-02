TOCUMEN 1. El gobierno de Martinelli otorgó a la sociedad estadounidense Asig Panamá y “sus socios locales” un contrato para el suministro de combustible hasta 2013. Por cada galón de combustible, el Estado recibía un centavo. ¿Y los empresarios? Siete. Tremendo negocio para el círculo cero. Al final, Panamá recibiría $60 millones y ellos $260 millones.

TOCUMEN II. Fidanque III les fregó la fiesta: cinco centavos para el Estado y tres para la empresa. He allí una razón de peso para que el prófugo de Miami lo tenga en la lista de los funcionarios más odiados. Por cierto, ¿no le toca a la Embajada de Estados Unidos reportar al Departamento de Justicia a esta empresa estadounidense por violación de su ley de prácticas corruptas en el extranjero?

CONJURAS. Mucho ajetreo tuvieron este fin de semana los amantes de las teorías de las conspiraciones y golpes de Estado. Y eso que todavía estamos a más de un año de las elecciones primarias de los partidos, que deben hacerse en 2018, mucho antes de las elecciones.

DONACIONES. A propósito de elecciones, lo que queda cada vez más claro es que las donaciones privadas a las campañas, si es que no se logra el consenso para eliminarlas de raíz, deben tener carácter público y no secreto. Diputados, no aplacen más las reformas electorales y muestren con hechos que están en favor de la transparencia y en contra de la corrupción.

COMPRADOS. Cabe recordar que en Panamá las donaciones a las campañas políticas de empresas que luego obtienen contratos o concesiones multimillonarias van mucho más allá de Odebrecht o de empresas de construcción. Estoy pensando en operadores portuarios, por ejemplo.

RAYOS. Ya sea por ingenuidad, falta de información o cálculo político, algunos compararon las declaraciones de Ramón Fonseca Mora la semana pasada con las de Roberto Díaz Herrera en 1987. Por supuesto que sus denuncias deben investigarse (con una comisión internacional o sin ella), pero no podemos olvidar por qué este personaje está siendo procesado.

HIJO. Hablando de ñames, ¿ya regresó nuestro flamante cónsul en Dubái, Eduardo Fonseca Ward?

AMIGOS. Cada día toma más vigencia una frase que se le atribuye al ex primer ministro de Singapur Lee Kuan Yew: “Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”. ¿Estamos preparados para ello?

PLACAS. Aprovechando la orden de la Contraloría de no dispensar combustible a los carros del Estado sin placa y pedirle a la ATTT que los retenga, debemos pintarle rayas amarillas. La inseguridad no es una excusa, porque aquí nadie tiene corona. ¿O sí?