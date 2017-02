CONFLICTO DE INTERESES. “A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”. Este artículo deberían pegarlo en su escritorio algunos funcionarios. Forma parte del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

VIGILANCIA POR CHAT. A propósito de servicio público, el mal uso del teléfono celular por algunos miembros de la Policía Nacional ha llevado a su director, Omar Pinzón, a prohibir su uso mientras se esté laborando. En realidad, un policía que esté chateando mientras debe vigilar también es un peligro, porque hasta le pueden robar el arma.

CARNAVAL PRIMERO. Qué pelotera se armó ayer cerca de la cinta costera cuando el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him, anunció que los permisos para los vendedores de la ruta del Carnaval se darían en Amador. A riesgo de sus vidas, se lanzaron desesperados a la calle a conseguir un transporte. Ya muchos de ellos habían pernoctado en el Roberto Durán el domingo pasado esperando su cupo. Y solo serán 60 y apenas falta una semana para la actividad, que será del 24 al 28 de febrero. ¡Qué buena organización!

IMPUESTO A ‘COOLERS’. Hablando de Carnaval, el alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, prometió eliminar la práctica de cobrar a los fiesteros por llevar sus bebidas en coolers al parque Porras. Supuestamente, la medida pretendía beneficiar a los vendedores con quioscos, pero en realidad se prestaba para la rebusca y los malos entendidos.

PARADOJA. ¿Quién nos entiende? Por un lado, llevamos más de una década construyendo alcantarillados sanitarios y plantas de tratamiento de aguas servidas a un costo cercano a los mil millones de dólares con la esperanza de que algún día podamos bañarnos en la bahía de Panamá, tal y como lo hacían nuestros abuelos. Pero, por otro lado, tiramos todo tipo de basura y desperdicios, incluso hasta aguas servidas, a desagües y ríos. Así no vamos para ningún lado.

JUBILACIONES. Ayer, al referirme a la frescura del Gobierno en atender el tema de las pensiones, dije que al país le gustaría saber cuáles son los números del IVM que maneja el Gobierno o los que tienen entre manos los actuarios independientes Andrés de la Guardia, Salvador Morales y Elsebir Ducreux. Me aclaran que si bien Ducreux fue nombrada desde agosto pasado por el presidente Juan Carlos Varela, su contrato aún no está en firme. En pocas palabras, todavía no tenemos junta actuarial completa. Esto va por lo largo.