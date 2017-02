¿Y LA FAMILIA? Ayer los presidentes Trump y Varela hablaron por teléfono. Varela publicó en Twitter que Trump lo llamó para conversar “de la excelente relación bilateral en temas económicos, de seguridad, regionales, acordaron reuniones bilaterales de altos oficiales” en Washington, y aclaró que Trump fue el que lo invitó. También envió saludos al pueblo, felicitaciones por los avances, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sobre los Martinelli? ¿No hablaron una palabra sobre ese tema? ¿De verdad?

CASCOS. El presidente Trump no para de meter los cascos. El sábado, en un discurso en Florida, mencionó entre casos de terrorismo los ataques en Alemania, Bruselas, Niza, París y uno que, según él, había ocurrido en Suecia. Pero no ha ocurrido nada en Suecia. ¿Quién le dará la información que maneja? ¿Melania? Recién hoy cumple un mes de ser presidente y ha cometido tantos errores, ha dicho tantas incoherencias y ordenado tantas locuras que lo que les espera a los gringos -y al mundo- no es relajo. Ojalá lo tengan en cuenta a la hora de decidir la reelección.

DÉCIMO. Esta semana, desde el jueves, empiezan los viajes de los que carnavalean para el interior. Solo recuerden manejar con cuidado y no gastarse la plata del décimo, porque el próximo lunes empiezan las clases.

SIGUEN IGUAL. En el parque Omar, después de todo lo que se dijo en las consultas públicas, siguen las fuentes de agua sin funcionar, sigue la basura desbordándose de los tinacos y los baños sucios. Solo para que sepan...

RESALTOS. Finalmente, después de años solicitando que pusieran unos resaltos en la calle Primera, Parque Lefevre, en donde hay un preescolar, lo hicieron recién esta semana. Los conductores por esa calle tomaban altísimas velocidades y eran un peligro. Aunque tarde, aplauso.

RETENES. ¿Por qué será que los retenes en la noche los hacen estratégicamente en calle 50 y no en la cinta costera, por ejemplo, donde hacen regatas? Encima, aun cuando multan a los conductores por aliento alcohólico, los policías los dejan irse manejando. ¿No deberían bajarlos del carro para evitar accidentes? ¿O es que la cosa es poner la multa y ya? ¿Cómo funciona?

APRENDAMOS. La sociedad civil en República Dominicana se ha superorganizado en una campaña que han llamado verde para recoger firmas en unos libros verdes, ubicados en diferentes puntos, “para demandar la conformación de una comisión de fiscales independientes con el acompañamiento de la ONU para investigar todo el entramado delictivo de Odebrecht”. El 22 de febrero van a entregar las firmas que recojan al presidente, porque no quieren más impunidad. En Panamá, que se tira del más desarrollado, con crecimiento económico y rico de la región, deberíamos aprender de los dominicanos y exigir también el fin de la impunidad. El pueblo lo tiene que exigir; si no, nada pasará.