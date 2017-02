QUÉ MIEDO. En Miami capturaron ayer a padre e hijo involucrados en el caso de los sobornos a senadores y otros funcionarios denunciados en el caso Lava Jato. Los señores tenían orden de la Interpol. Parece un precedente... Que alguien consiga Lomotil, por favor.

HIMNO. Hoy empieza formalmente el Carnaval, y el estreno de la canción El paso del ladronzuelo que está por todas las redes sociales. Debería ser casi como el himno nacional de este país.

PROPAGANDA. ¿Quién le pagará la publicidad a Gerardo Solís que tiene cualquier cantidad de vallas a lo largo de la Interamericana? ¿Serán donaciones o todo eso sale de su bolsillito?

ASUETO. Los diputados de la nación tendrán 12 días de asueto por carnavales: desde el jueves 23 hasta el próximo lunes 6 de marzo. El resto de nosotros sí tenemos que trabajar todos los días que no sean los feriados. Debe ser que ellos tienen privilegios porque son “honorables”.

ASUETO II. Peor ocurrirá en la Corte Suprema de Justicia, que anunció que el próximo jueves 2 de marzo no habrá pleno sino hasta el jueves de más arriba, el 9. ¿Por qué no pueden reunirse a cumplir con su trabajo, como todo Panamá, al día siguiente del Miércoles de Ceniza? Después se quejan de que están atrasados, de que tienen muchísimo trabajo acumulado, de que no se dan abasto... Pero claro, entre tantas fiestas y viajes y seminarios y cursos y actos sociales, ¿cómo les va a quedar tiempo para trabajar?

LLENOS DE PLATA. En el aeropuerto de Tocumen ayer no se podía caminar. La cantidad de gente que se estaba yendo de viaje no era normal. ¿No dizque que no hay plata y que hay lentitud en todo?

LIBERTADES. La Casa Blanca ayer impidió entrar a una conferencia de prensa a periodistas del The New York Times, CNN, BuzzFeed y Los Angeles Times, entre otros. Y justo la semana pasada les fue impedida la entrada a La Habana al director de la Sociedad Interamericana de Prensa y al secretario de la OEA. Una lástima que a estas alturas todavía haya gobernantes que no entiendan que la libertad de los hombres y de las sociedades precisamente se basa en la libertad de expresión y de prensa.