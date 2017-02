ETÍLICOS. Si la diputada panameñista Katleen Levy regaló entradas para el Pub Herrerano (PH) en estos carnavales, su colega, el “independiente” Carlos Tito Afú, no se ha quedado atrás. A cada matanza o fiesta lleva botellas de seco Herrerano. ¿Ya dejó de culpar a Juan Carlos Varela de que los gringos le cancelaran la visa? Guaro y campana.

VIDEOS. Hablando de Carnavales, los de CD sacaron un video musical para decir “que hace falta el loco”. Este se suma a “Tortugón, fuera de aquí” contra Varela. Del lado del Gobierno ripostaron con dos más: uno que dice “Martinelli, te estamos buscando” y otro, más picante, titulado “Martinelli tiene culillo”. Detrás de uno de estos últimos está un diputado que sabe mucho del PH... Una competencia para ver quién es peor. No quiero ni saber lo que publicarán en los carnavales del próximo año, cuando entremos en la precampaña electoral y las elecciones primarias.

ZARPAZO. A propósito de elecciones, antes de irse de “vacaciones”, los diputados plancharon un artículo que equiparaba a los miembros de la sociedad civil organizada con los de los partidos políticos en el seno de la Comisión Nacional de Reformas. Y lo peor es que ya en el primer debate, el año pasado, le habían asestado un duro golpe al tope al financiamiento privado. ¿Qué viene ahora? Todo sea por mantener el status quo.

PRECAVIDOS. Por cierto, una buena noticia en medio del jolgorio. Este fin de semana cientos personas en la capital compraban útiles escolares para que el inicio de clases el 6 de marzo no los tome por sorpresa. No todo es murga y serpentina.

LA VERDAD. Nadie creería hace un par de años que en Estados Unidos había que explicar lo obvio. Pero con Donald Trump todo es posible. El diario The New York Times estrenó ayer una campaña publicitaria sobre un concepto antiguo, universal y absolutamente pertinente: “La verdad es difícil; la verdad es difícil de encontrar; la verdad es difícil de saber; la verdad es más importante que nunca”. Días antes The Washington Post estrenó un eslogan con alto grado de contundencia: “La democracia muere en las tinieblas”.