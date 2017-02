CHITRÉ. El Estado pagará 63 dólares por metro cuadrado en una finca en Chitré para construir la nueva sede del Colegio José Daniel Crespo y un centro de convenciones que prometió Juan Carlos Varela en enero de 2015, en el cierre del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil que organizó la Iglesia católica. En total, se destinarán 6.7 millones de dólares, según una resolución del Consejo de Gabinete del 21 de febrero pasado. Todo sea por la Santa Madre Iglesia... y, claro, por la educación.

AIRBNB. El embajador de Estados Unidos pasó los carnavales en Las Tablas, apreciando los desfiles y las tunas muy bien instalado desde un balcón en la plaza principal, y con Elías Castillo como guía turístico. Además, estuvo promocionando Airbnb –donde consiguió la propiedad– para que sus compatriotas se animen y vengan a conocer Panamá. ¿Qué dirá la gente de Apatel cuando se entere?

LOS ÓSCAR. Los premios Óscar del domingo no tienen precedente. Aparte de muy políticos –como se esperaba– y de los divertidos comentarios de Jimmy Kimmel –que en medio de la gala dejó pasar a un grupo de turistas y hasta le tuiteó al presidente Trump preguntándole si estaba despierto–, en un video in memoriam se equivocaron de foto y pusieron la de Jan Chapman, una amiga y colaboradora (que no ha muerto) en lugar de la de Janet Patterson, una diseñadora de vestuarios, nominada cuatro veces al premio. Aunque de esto casi nadie se enteró, familiares y amigos de ambas estaban muy decepcionados. El grave error de darle el premio mayor a La la land y luego corregir y dárselo a Moonlight –después de discursos y agradecimientos– en medio de las caras absortas del público será inolvidable.

OFRENDAS. El periódico de la iglesia Panorama Católico subirá de precio al doble, de 25 centavos a 50 centavos, a partir de este domingo 5 de marzo. ¿Será que no les está alcanzando con las limosnas de los creyentes?

ABANDERADA. Ayer Lunes de Carnaval, Alma Cortés fue abanderada en San Carlos y su cliente, copartidario y expresidente publicó un tuit felicitándola y lamentándose de que extraña mucho los carnavales panameños. Hoy 28 de febrero cumple tres años de haberse ido. Cómo pasa el tiempo... Pero venga, ¿qué es lo que se lo impide?