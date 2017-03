ESPAÑA. Ayer por fin tomó posesión Milton Henríquez como embajador de Panamá en España. Buena suerte en las nuevas funciones.

TRADICIONES. Me cuenta una penonomeña preocupada que los carnavales allá cada vez están descuidándolos más. El tradicional Carnaval acuático solo tenía tres balsas, casi no había agua en los culecos del pueblo, el domingo solo tres grupos de polleras, el lunes dos comparsas muy pobres y el martes dos comparsas y unos caballos. Señores, las tradiciones no se mantienen a punta de la gente que va a las tarimas. En este pueblo famoso por sus carnavales desde siempre, ¿adónde está el auge económico? Fíjense lo que hacen en otros pueblos cercanos para no perderlas. Y rescaten su verdadero Carnaval, que se les acaba.

PRIMER DÍA. El próximo lunes empiezan las clases ya, para la mayoría de las escuelas públicas y privadas de Panamá. ¿Y los operativos para que ese día la ciudadanía no se quede trancada en la ciudad mientras se desplaza? ATTT, ¿todos los años hay que decirles lo mismo?

FALTA GENTE. A lo largo de la Interamericana y en la ciudad capital, se ve desde ya propaganda para las elecciones de 2019. Los que más se notan son los PRD Cortizo, Solís, Rolando Mirones y Popo Alvarado. ¿Es la mejor oferta del partido?

DE VUELTA. Ya todo el mundo en sus puestos de trabajo y con el jolgorio y la fiesta atrás –menos los diputados, claro, que no son iguales al resto de los ciudadanos– por favor, retomar los temas Odebrecht, Lava Jato, impunidad, reformas electorales, seguridad, educación, etc. Urge trabajar.