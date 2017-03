PUBLICISTAS. Parece que una modalidad en el caso Lava Jato era pagar a través del publicista o estratega de las campañas electorales. Ocurrió en Brasil y en Colombia. Cualquier cosa pueden consultar a João Santana o José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. ¿Cuál fue el modus operandi aquí en Panamá para ocultar el rostro del donante?

OPORTUNISTAS. Qué vergüenza que algunos se aprovechen políticamente de la muerte de 18 panameños en un accidente de tránsito en la vía Interamericana. Ayer en el pleno legislativo diputados como Zulay Rodríguez y Miguel Fanovich “determinaron”, sin ninguna evidencia e investigación de por medio, la causa del accidente: mal estado de la carretera. Muy triste.

PERAS CON MANZANAS. Otro que habla sin sustento es el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles. Dice en un comunicado emitido el 5 de marzo pasado que aumentó la producción de cucurbitáceas en el “primer trimestre de este año” (el cual, por cierto, aún no ha terminado). No aporta un solo dato para apoyar sus palabras. Pero las incoherencias no terminaron ahí. Al referirse nuevamente a este tipo de plantas trepadoras, incluye la siembra de piña. Ministro, esa fruta no tiene nada que ver con melones y zapallos.

METRO-TRÓPICO. Excelente iniciativa la de rediseñar los techos de las estaciones de la línea 2 del Metro de Panamá para evitar que los usuarios se mojen cuando los aguaceros vienen acompañados de vientos, como suele ocurrir en la línea 1. Pero las autoridades deben tomar medidas urgentes con la proliferación de vendedores ambulantes en las entradas del Metro, salvadores de almas con megáfonos de 120 dB y taxistas temerarios que se toman, casi de forma permanente, el espacio público.

ZONA FANTASMA. ¿En qué han quedado las negociaciones del Gobierno con el Club de Leones para comprarle tres hectáreas en Villa Zaíta, a fin de construir la terminal norte y expandir la línea 1? Esto parece que se ha complicado, pero si en efecto se logra un acuerdo, hay que tener presente que una terminal de este tipo no puede quedar aislada, sin puente vehicular, como ocurrió en La Cabima con la zona paga, que costó $4.5 millones y hoy sigue subutilizada. No tiremos el dinero a la basura.

ENCUESTAS. Anoche, durante el segundo debate de la reforma electoral, Luis Barría quería acribillar a las encuestadoras que se equivocan o que distorsionan datos. Los diputados decidieron duplicar la veda para divulgar encuestas (de 10 a 20 días). Mejor que cierren ese negocio, porque en ese tiempo pueden pasar mil cosas.

DEBATES. Por cierto, durante el debate, la diputada independiente Ana Matilde Gómez propuso que el Tribunal Electoral (TE) organice debates entre candidatos a diputados. Muy sana la iniciativa, pero le cargaremos al TE una responsabilidad adicional. Imagínense la cantidad de aspirantes que tendrían que participar en uno de esos debates para un circuito como el 8-8. ¿O cuál sería el criterio para escogerlos?

CÚCARA MÁCARA. En aras de elevar el debate y permitir a los ciudadanos conocer a sus candidatos, no deberíamos cometer el error de elegir al presidente, a los diputados, a los alcaldes y representantes el mismo día. En esa única fecha todos los electores estamos tratando de procesar gran cantidad de información sobre los candidatos presidenciales. Los demás pasan agachados. ¡Pobres votantes! A veces les toca hacer como la canción: “Tin marín de dos pingüé”. Y, como ya sabemos, se salvan los que más ruido hacen.