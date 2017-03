EN REDES. Muy atinadas las observaciones de líderes de varias religiones, incluidas las de José Domingo Ulloa, de tener cuidado con el uso y abuso de las redes sociales, especialmente en estos tiempos en los que debemos concentrarnos en el estudio o el trabajo. Pero se equivocan quienes le atribuyen todo el problema a las redes per se, porque estas por sí solas no mienten o engañan. Lo hacen algunas personas o grupos de interés que las usan, particularmente los que se escudan en el anonimato. Su uso responsable es parte de las libertades democráticas. Incluso, hasta el papa Francisco de vez en cuando emite un trino. La fiebre está en el paciente, no en la sábana.

TARDE. El 31 de enero se aprobó una resolución para establecer una moratoria para los permisos nuevos de construcción en Punta Pacífica, Punta Paitilla, Viña del Mar y Coco del Mar, pero está atrasada, no sale en la Gaceta y aún no entra en vigencia. ¿Qué pasa, alcalde Blandón? ¿Están esperando a que se les ocurra empezar a construir y pedir permisos? ¿No se da cuenta de que pronto en San Francisco no se va a poder ni transitar?

ESTACIONAMIENTO OCUPADO. La estafeta de los Correos Nacionales de San Francisco, enfrente del Banco Nacional de vía Porras, se ha quedado sin estacionamientos porque ahora los ocupa un negocio de esos de moda, tipo food truck. ¿Ahora los usuarios de la estafeta cómo hacen para recoger sus correspondencias, señor alcalde?

ATP. La Autoridad de Turismo de Panamá publicó hoy un tuit felicitando a la comarca Ngäbe Buglé por sus 20 años de aniversario, justamente cuando el Congreso General Ngäbe ha decretado siete días de duelo en la comarca, por el trágico accidente del domingo en el que fallecieron 18 personas. Muy desatinado el tuit. Un poco más de sentido común para esos tuiteros...

CIA. Un nuevo caso sacude las bases del Gobierno de Estados Unidos, que se la ha pasado peor que el de Panamá, de escándalo en escándalo. Ahora resulta que se descubre en Wikileaks que la CIA hackeó teléfonos, computadoras y hasta televisiones. Muy fuerte.

MAJO. Hoy empieza en prensa.com el vlog #SegunMajo, una enseñanza de vida que nadie se debe perder.