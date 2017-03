HORARIO ESPECIAL. ¿Qué hacía Angélica Maytín ayer a las 3:30 p.m. recogiendo ropa en una lavandería en Hato Pintado? ¿Ella no tieneun horario de trabajo que cumplir?

ROMPE EL SILENCIO. Ayer, en un noticiero matutino, el presidente de la Asamblea daba diferentes explicaciones sobre las donaciones que han otorgado este órgano del Estado. Entre otras muchas cosas increíbles, dijo que esas donaciones eran legales, porque estaban contempladas en el presupuesto. Y que si no eran morales, ese era otro tema para discutir en otro momento... Y que además, la Asamblea Nacional es un reflejo de la sociedad panameña. ¡Ups!

COMISIONES INÚTILES. Gallotes cuidando la carne parecen las tres comisiones que “han creado” en la Asamblea para investigar los casos de las donaciones y contratos. No es necesario crear estas comisiones, hay suficientes indicios para que los funcionarios sean investigados por el Ministerio Público, y dentro de la investigación, cuando lleguen a algún diputado -si llegara, claro-, entonces le tocaría a la Corte. ¿Cuál es el enredo?

ACH. Por favor, explíquennos autoridades del Meduca, ¿por qué el día que entregan el pago de la beca universal no tienen clases los alumnos? ¿Por qué no utilizan la tecnología y le depositan el dinero por ACH a todos los alumnos, como lo hacen con los del plan piloto que quedó en nada? Un día de clases que se pierde no se recupera más y estas entregas ocurren tres veces al año, por lo menos.

SIN FINAL. Ministro del MOP, ¿cuándo es que van a arreglar la calle en Juan Díaz, en el tramo desde el semáforo de Los Pueblos 2000? Levantaron la carpeta por supuestas reparaciones y así la dejaron. La historia sin final...

‘APP’. ¿Por qué la aplicación de ENA para androids en el Google Play, cuando uno la va a instalar le pide acceso a las fotos, archivos y al micrófono del teléfono de los usuarios? ¿No es suficiente con el GPS?