‘DATA-OBSESIONES’. El 6 de agosto de 2008, este diario presentó una acción de habeas data ante la Corte porque el entonces titular de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, se negaba a entregar información sobre planos y diseños de la cinta costera, obra que había empezado a construir un año antes Norberto Odebrecht por un monto de $189.1 millones. En los pasillos, voceros y funcionarios del gobierno de Martín Torrijos decían no entender “la obsesión” periodística por la cinta costera-Odebrecht. Casi un año después, en octubre de 2009, durante la gestión de Ricardo Martinelli, la Corte concluyó que Colamarco estaba obligado por ley a entregar la información requerida por ser de interés público. Lo que vino después es bastante conocido, incluyendo todo lo que nos costó Odebrecht.

TAPAR EL SOL. Esta historia viene a colación porque entre los dirigentes del PRD, como su actual secretario general, Pedro Miguel González, estas reacciones, que intentan desacreditar la labor periodística, son cíclicas. Ahora, según González, decir que la Asamblea Nacional despilfarra millones de dólares de fondos públicos en donativos y otras formas de clientelismo es pretender ocultar el escándalo de sobornos/sobrecostos de Odebrecht. ¿Habla como diputado afectado o como líder del PRD? Definitivo: es de locos tapar el sol con un sombrerito.

IMPLICADOS. Que nadie se equivoque. Poco a poco, l’affaire Odebrecht retratará de cuerpo entero a esta sociedad de amigos, parientes y copartidarios. Y el caso de los donativos de la Asamblea golpea no solo a los diputados, sino también a la Contraloría (que fiscaliza y avala), al Ministerio de Economía y Finanzas (que desembolsa y desembolsa) y a la Corte Suprema de Justicia (que falla y falla).

‘VENDETTAS’. Ya lo reconoció en el pleno del Legislativo, Carlos Afú. Como no logró colar una reforma electoral para evitar que las auditorías que haga el Tribunal Electoral (TE) sirvan de base para procesar a quienes, como a él, se les demostró que usaron recursos públicos en proselitismo (lo cual es incorrecto aquí y en Las Tablas, igual que haber reconocido que recibió sobornos en el Cemis), decidió que se estrenará en su nuevo rol de investigador de escándalos en examinar el contrato del edificio del TE. ¿Qué sigue en agenda de la supercomisión?

COSECHAR VACAS. ¡Que nadie muera de un infarto! Mejor un chiste a costa del presidente Juan Carlos Varela. No, no tiene que ver con el baile interreligioso del mandatario en una boda judía. Lo nuevo es que con la firma del mandatario se publicó ayer un aviso con el texto que transcribo aquí: “En las tierras altas chiricanas se cosechan productos agrícolas y pecuarios que llegan a la mesa de miles de panameños” (sic). Eso es verdad, me dijo un productor: “El presidente, que sabe mucho de plantaciones de caña, está claro que en Chiriquí la tierra es tan fértil que si uno siembra una cabeza de ganado, en 9 meses ‘cosechará’ 100 terneros”.