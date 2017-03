PH. Cerca de 3 mil 500 personas había en el PH en la Feria de David el sábado por la noche, pero solo una salida. Lo más curioso es que estaban los bomberos y eran ellos mismos los que dirigían a la gente hacia la –única– salida. Para avanzar 15 metros, se tomaba media hora, entre pisotones, empujones y codazos. ¿Qué tal si pasa un incidente en medio de toda esa gente encerrada?

DISCRIMINACIÓN. El viernes –en un hecho confuso y muy cuestionado– no dejaron entrar a cuatro jugadores de la selección Sub 17 a un restaurante en Costa del Este. Se ha dicho de todo en redes sociales, los dueños publicaron un comunicado, circula un audio explicando cómo fue la cosa según una versión, la gente opina o defiende y bueno. Al final, despidieron al gerente de turno que ejecutó“el derecho de admisión”–que está prohibido en Panamá por la Ley 16 de 2002–. Lo peor es que lo que se generó en redes sociales como repudio al acto contra los jugadores terminó siendo simplemente más exclusión, más odio y xenofobia, porque se ha dicho que los dueños eran extranjeros y no faltó quien propusiera hasta que los sacaran del país. Resulta que la mayoría de los socios no son extranjeros, sino panameños.

APAGÓN. Sobre el apagón total en la ciudad capital y parte de Colón la noche del viernes pasado quedan muchas preguntas y también una gran reflexión: en Panamá somos muy vulnerables. En minutos quedamos completamente a oscuras, prácticamente paralizados –porque hasta el Metro se suspendió– y encima sin agua. ¿Cómo es que no hay una planta eléctrica en la potabilizadora de Chilibre para que el agua siga llegando a los ciudadanos? En eso es que se deben invertir los millones.

CEMENTERAS. En una de las calles aledañas a calle 50 están construyendo un edificio y el sábado en la tarde más de 10 camiones de cemento ocupaban un paño completo, impidiendo el paso de los carros. Como siempre, los demás ciudadanos son los que tienen que ver cómo hacen para maniobrar... Y ni un solo policía de tránsito ni nada.