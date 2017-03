AMBULANCIA. Circula en la ciudad un panel blanco, con la palabra ambulancia en rojo, sin placa, y con una leyenda en negro que pone “Gestión HD JOSÉ MUÑOZ”. ¿De su pecunio, diputado, y por eso le pone su nombre?

SIN AGUA. En Penonomé todavía los estudiantes están sin dar clases por falta de agua. ¿Hasta cuándo será esto?

TRANSPORTE. La Escuela Nacional de Danzas, que tiene su sede en Diablo, tenía un busito que recogía a los estudiantes en Albrook y los llevaba hasta la escuela, pero este año ya no. Ahora a los estudiantes les toca tomar transporte público y caminar hasta la escuela. Y la última clase termina a las 8:00 p.m., por lo que caminan de vuelta hasta la parada ya de noche. Ojalá decidan volver a implementar el busito.

CARO. En la última estación que construyeron del Metro, en San Isidro, hay unas escaleras eléctricas que llegan a la plena calle; no a una acera o a otra parte de la estación si no al medio del tráfico. Si eso es un error en el diseño o en la construcción, nos costó bien caro.

OLD PARR. El domingo en la cabalgata de San José en David, Chiriquí, donde el contralor fue abanderado, me cuentan que apenas llegó al punto de partida repartió entre quienes le acompañaban varias botellas de Old Parr, para que fueran bien contentos. ¡Salud!

PALCO. Al alcalde Blandón lo vieron descansando en el palco del contralor, antes de que se bajara del caballo. ¿No le tenían un espacio para él?

AHORRO. Ahora que estamos con el problemita de la energía eléctrica y que primero nos iban a racionar la luz y luego lo suspendieron, vale la pena que todos, empezando por las instituciones públicas y privadas, vayan apagando las luces que dejan prendidas por la noche. Por ejemplo, el Edificio de la Administración del Canal, que se ve muy bonito, pero debe consumir mucho.