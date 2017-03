OPACIDAD. La transparencia en la Asamblea Nacional brilla por su ausencia. Ayer, la transmisión televisada del debate del pleno empezó pasadas las 4:00 p.m., cuando ya prácticamente había pasado el período de incidencias. ¿Qué ocultan?

FELIZ. Después de la experiencia de las elecciones de mayo de 2014, en la que tuvimos una campaña electoral extensa y costosa, Gerardo Solís, a la sazón magistrado del Tribunal Electoral, opinaba que efectivamente había que hacer algo. De hecho, en el paquete de reformas electorales que ahora se discute en la Asamblea se propuso reducir los tiempos con el aval de los magistrados del Tribunal Electoral. Pero por los grandes carteles que Solís ha instalado a lo largo del país, a más de dos años de los comicios de 2019, desdice con sus acciones lo que una vez predicó.

DE VUELTA. José Ayú Prado trajo del pasado a su maestro Feliciano Olmedo Sanjur, quien fungiera como procurador de la Administración y magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante la dictadura militar, para hablar sobre la necesidad de actualizar el régimen contencioso administrativo. ¿No debería terminar de implementar la Carrera Judicial antes de pasar a otro tema?

‘SHOCK’ I. Expertos en temas eléctricos han planteado que los transformadores de corriente que explotaron en el Centro Nacional de Despacho de Etesa habían sido instalados en el año 2000 y es de esperar que estos equipos duren el doble de ese tiempo. ¿Por qué pasó? Eso tiene que ser parte de las investigaciones que adelanta la Autoridad de los Servicios Públicos, cuyos resultados deben ser divulgados.

‘SHOCK’ II. Pero hay más, ¿por qué la planta potabilizadora de Chilibre, que consume alrededor de 15 megavatios, no tiene respaldo eléctrico si ahí cerca tenemos a la Autoridad del Canal de Panamá? No podemos escudarnos en leguleyadas de que no se puede porque la distribuidora tiene una concesión. Este es un asunto estratégico, de interés y seguridad nacional.

MANTENIMIENTO. Como parte del programa de Mi Escuela Primero, la empresa FCC Construcción, S.A., remodeló las instalaciones del Instituto Rubiano, con una matrícula superior a los 3 mil estudiantes, en San Miguelito. Excelente. Las obras, que tuvieron un costo de unos 3 millones de dólares, fueron entregadas el 23 de febrero de 2015 en una ceremonia que presidió el mandatario Juan Carlos Varela. Buenísimo. Dos años después, muchos de los acondicionadores de aire no funcionan, porque están dañados o apagados por algún problema. Muy malo. Así no se puede.