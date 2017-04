DÉCIMOS ADEUDADOS. Dicen que hoy, lunes, el presidente Varela va a sancionar la ley que paga los décimos que se les deben a los jubilados... Finalmente. Ahora hay que ver de dónde van a sacar esa plata. Ojalá sea del dinero que el Estado debe recuperar por los procesos de corrupción.

SIN SEÑALIZACIÓN. En la cinta costera 3, han puesto hace unos días unos topes como de dos pies de alto que no dejan pasar al otro paño... Uno lleva a la avenida de Los Poetas y el otro, a Amador. Pero el que no sabe o no conoce por ahí tiene que dar un vueltón, porque no hay señalización que indique para dónde llevan esas calles. ¡Ah!, y lo otro: ¿qué pasa si un carro se queda varado? Como no contemplaron los hombros, el carro que se dañe obstaculizará completamente el tráfico. Lindo les quedó y tan cara que nos salió esa cinta...

DESDE EL EJECUTIVO. El tema de las donaciones parece que se traslada del Legislativo al Ejecutivo. Ayer, en su cuenta de Instagram, Katleen Levy publicó muy feliz que le pidió al presidente Varela que donara buses para los colegios de su circuito y, “para sorpresa de todos, el Presi entregó inmediatamente los buses a los colegios”. ¿A santo de qué y con qué plata, en este caso, el Ejecutivo hace estas donaciones?

HOJAS. En los canales de desagües del parque Omar, hay una gran cantidad de hojas de los árboles acumuladas. En cuanto llueva, se van a tapar todos los desagües. ¿Qué esperan para recogerlas?

VIGILANTES. La semana pasada desalojaron en Calidonia unos 200 puestos de buhoneros de las aceras. Hasta que parece otra calle. Ahora hay que estar pendientes de que los almacenes no se vayan a tomar esos sitios para poner su mercancía, como pasaba antes.

CUMPLEAÑOS. Por varios días de la semana pasada, estuvo saliendo por televisión un comercial sobre el cumpleaños de Sandra Sandoval, que fue en el Club La Unión de La Chorrera. Lo extraño es que aparecía escrito: “Te invitan la HD Katleen Levy y la licenciada Yessenia Rodríguez” (la directora del Ifarhu y de la Secretaría de la Mujer en el Partido Panameñista). ¿Qué tienen estas funcionarias que estar invitando a una fiesta privada?