GIRO PROHIBIDO. Eran las 9:30 a.m. de ayer miércoles. Un microbús, identificado con un letrero de la Procuraduría General de la Nación y con placa 614008, dio un giro prohibido por detrás de la estación del Metro de El Ingenio, para meterse a la Transístmica y llegar a Plaza Ágora más ligero. En la cara de todos, dando el ejemplo.

QUÉ FEO. Ayer inauguraron en un edificio nuevo y bien bonito por la Damián Carles, en Penonomé, la Contraloría. Pero para el brindis de la inauguración, el contralor Humbert no invitó a un solo funcionario de la Contraloría de allá. Solo fueron invitados autoridades locales, alcaldes, representantes de corregimientos y jefes de entidades. Muy feo con los que trabajan el día a día.

‘APP’. A partir de la próxima semana estará disponible una app que servirá para denunciar a los conductores que van por los hombros. La aplicación se encarga prácticamente de todo; solo hay que tomarle la foto al carro y ella misma se encarga hasta de mandar el reporte a la ATTT. Ojalá y sea de utilidad para evitar el juega vivo, que también es corrupción.

MODALIDAD. Desde hace varias semanas, debajo de los semáforos está un grupo de dos o tres “inspectores”–porque no son policías de tránsito– que intenta mejorar el tráfico. Como desde el final de las filas de los carros no se ven, los conductores se encuentran con que tienen que seguir andando, aunque la luz esté en rojo, y lo que causan son más problemas que soluciones. Director de la ATTT, lo primero: si va a poner agentes a dirigir el tráfico, el semáforo no debe quedar funcionando, porque lo que va a causar es un accidente. Lo segundo, debe poner personal idóneo que sepa lo que hace, no que improvise. Y una última cosa: ¿por qué es que nunca detienen a los diablos rojos ilegales, a los taxis que cometen infracciones de toda clase y a los carros que no tienen placa?

DESPEDIDA. Se despidió ayer de Tocumen el más alto funcionario del aeropuerto, que estuvo a la altura de una institución internacional como esa. Es un ejemplo de que sí se puede ser honesto, no hacer política y hacer las cosas bien, trabajando. Y sin robar. Ojalá que el nuevo gerente siga el ejemplo.