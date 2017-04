SÁBADO DE GLORIA. Hoy, la mayoría de las tunas de Carnaval del interior están arrancando con sus actividades de recaudación y promoción de las reinas de 2018. En Las Tablas, sigue la incertidumbre sobre el futuro de las tres tunas y de cuál lado van a estar finalmente las autoridades nacionales y municipales. Seguiremos informando.

LA MADRE DE TODAS. Los muchachos del Pentágono (no el de Panamá) tenían disponible la bomba desde 2003, pero no habían encontrado “oportunidad” de usarla. ¿De todos los días disponibles tenían que probarla el Día Internacional del Beso?

CALIENTE. No hay acto de corrupción pequeño. El lío de las titulaciones brujas de la Anati en Bocas del Toro nos costaría muchos millones a todos los panameños. La cultura de trampa y el juega vivo de esta institución también afectaron las titulaciones en Colón, Darién y muchas zonas costeras. La viveza de unos va a terminar costándonos muchísimo a todos.

CONEJO DE PASCUA. Como si los diputados necesitaran un recordatorio de la importancia de las reformas electorales, Marcelo Odebrecht nos dio dos fuertes razones esta semana. El CEO declaró que le había dado 3 millones de dólares a Humala de Perú, y que Lula le pidió 40 millones de dólares. Con tantos caramelitos sueltos, ya se entiende por qué es tan difícil dejar la adicción a los donantes privados.

PAJAREANDO. Con su “tuitazo”, el diputado le ahorró a su partido un oneroso gasto en convenciones y primarias. Con aquello de que su fratelo irá–palabras más, palabras menos– de la chirola al Palacio de las Garzas, dejó en silencio a todos los demás aspirantes. Be carefull what you wish!

LA AGENDA. El viernes próximo se inaugurarán los Juegos Latinoamericanos de las Olimpiadas Especiales. Este evento es doblemente hermoso por los atletas que demuestran lo mejor del ser humano; y a la vez, nos engrandece como país por este ejercicio de inclusión. Todos somos ganadores con las Olimpiadas Especiales.