HOTEL. Los vecinos de El Cangrejo están desesperados porque un hotel que queda entrando por Manolo de vía Argentina tiene una terraza abierta arriba en la que ponen música a todo volumen hasta las 2:00 a.m. Los fines de semana la música ameniza todo el día. Los residentes no pueden descansar en sus propias casas. Han enviado cartas a las autoridades correspondientes, pero no pasa nada. ¿Por qué será? ¿A quién se recurre ante este tipo de situaciones?

¿ESTAFA O VIRUS? El fin de semana circuló por Whatsapp una supuesta oferta de una línea aérea italiana que regalaba dos boletos para cualquier viaje si se le enviaba a al menos 10 contactos. Luego se dijo que era un virus. A tener cuidado con las redes sociales... y con las aerolíneas, sobre todo después de lo que pasó en United la semana pasada.

BASURERO. Este fin de Semana Santa, el puente Centenario parecía otro vertedero. Había basura por todos lados. Dos cosas: conductores inconscientes que tiran los desperdicios desde sus carros y falta de vigilancia para multarlos.

EL FÚTBOL DE LUTO. Desde esta columna condenamos y lamentamos el asesinato del futbolista de la Selección Nacional de Panamá Amílcar Henríquez, el sábado en Colón. Y deploramos que los políticos se aprovechen de tragedias como esta para pescar en río revuelto. Nuestras condolencias a los familiares.