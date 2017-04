CALZADA. Las nuevas rotondas del Causeway, que tienen adoquines, las están utilizando como estacionamientos. Y no hay una autoridad que evite que los carros se estacionen allí. ¿Quiubo, ATTT?

CALZADA II. Igualmente, los visitantes de la calzada están usando uno de los carriles de la calle como estacionamiento, lo que provoca tranque y reduce el flujo vehicular. La inversión en la remodelación de la calzada ha sido alta, así es que todos tenemos que cuidarla y mantenerla. Se requiere la presencia de policías para cuidar el orden.

SIN AIRE. El aire acondicionado de la Biblioteca Nacional, ubicada en el parque Omar, no está funcionando. Tiene varias semanas sin enfriar y no lo arreglan. ¿No está incluida esa reparación y el mantenimiento de los aires en los $5 millones de inversión?

FUENTES. Y ya que hablamos del parque, les recordamos que las fuentes de agua siguen con bajísima presión y algunas no funcionan. Para que también las incluyan en la listita.

VACAS. ¿Qué será de la vida de las 2 mil vacas que dejaron en Coiba después de que cerraron el penal y que ningún gobierno ha sido capaz de tomar una decisión al respecto? Ya deben ser 4 mil...

¿Y ESO? Me cuentan que el contralor después de la inauguración del nuevo edificio de la Contraloría en la Damián Carles de Penonomé -la semana pasada- se fue con un grupo de políticos al restaurante Río Verde, en Antón. ¿De qué hablarían?

VERIFIQUEN. Acodeco, le recomendamos darse una vueltita por los grandes supermercados del país porque hay algunos que están llenos de productos y alimentos vencidos.

CAMPAÑAS. Las campañas que se necesitan en este país son muchísimas: contra la corrupción y el juega vivo; contra los embarazos precoces; para evitar los criaderos de mosquitos; para que la gente no malgaste el agua que otros necesitan lavando pisos, carros y regando jardines; para que la gente haga ejercicios y coma sano; contra la obesidad; para enseñarles a los ciudadanos a no tirar basura en las calles; para que los conductores sean corteses en el manejo; para que no usen los hombros de las calles; para que seamos amables con los turistas, y muchos etcéteras. Pero la campaña por la que se han preocupado y destinado más de 1 millón de dólares es para mejorar la “imagen golpeada por los escándalos”. Esa imagen no se mejora así, señores. Trabajemos con los jóvenes, enseñémosles desde niños lo correcto y nos ahorraríamos los escándalos.

SIN BAÑOS. Para los turistas que visitan el Casco Antiguo en San Felipe, es imposible ir a un baño público porque no los hay. En cualquier sitio que se precie de turístico, en una ciudad desarrollada especialmente, hay baños públicos en plazas, parques y lugares de paso. Aquí los visitantes tienen que entrar y consumir o comprar algo en los comercios o restaurantes. Menos mal que nos jactamos de ser un país turístico.